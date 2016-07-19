جيجي في قمّة الأناقة والجمال مع "ماكس مارا"

للمرة الثانية تختار دار Max Mara الإيطالية الفاخرة العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد لتكون وجه حملتها الترويجية الخاصة بأكسسوارات الدار لخريف 2016.

حملت الصور توقيع ستيفن ميزيل أحد أشهر مصوّري الموضة في العالم، وقد أظهرت ببراعة الطابع الجمالي، الكلاسيكي، العصري وغير المرتبط بزمن للأناقة وفق فلسفة دار Max Mara.

اختارت جيجي في صورها أن تقدّم حقيبتين شهيرتين من حقائب الدار هما: The Whitney وj Bay المصنوعة من الجلد الفاخر وبألوان حيادية هي الأسود، العاجي والبنفسجي، بالإضافة إلى نظارات شمسيّة ذات طابع ريترو أنيق.

اكتشفوا فيما يلي الصور الأولى للحملة الترويجية لمجموعة أكسسوارات Max Mara لخريف وشتاء 2016 التي أصبحت متوفرة على موقع MaxMara.com.