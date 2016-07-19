هذه آخر مجموعة مجوهرات صمّمتها زها حديد

قبل وفاتها في شهر مارس الماضي، تعاونت المهندسة المعمارية الشهيرة زها حديد مع دار التصميم الدانماركية Georg Jensen لتقديم مجموعة من المجوهرات تحمل اسم The Lamellae Collection.

استوحت حديد هذه المجموعة من مبنى Wangjing Soho الذي كانت قد صمّمت هندسته، وهو عبارة عن 3 أبراج تمّ تشييدها في مدينة بكين الصينية وتتميّز بمنحنياتها الشديدة وبتصميمها المعقّد.

تتألّف هذه المجموعة من المجوهرات من ثماني قطع هي عبارة عن 3أساورعريضة و5 خواتم اتخذت شكل أشرطة من الذهب المصقول، والروديوم الخالي من اللمعان إضافةً إلى الفضّة وقد تمّ ترصيعها بالماس الأسود.

من المنتظر أن تتوفر مجموعة The Lamellae Collection، التي تمّ الكشف عنها مؤخراً، عبر موقع Moda Operandi الفاخر ولوقت محدّد فقط يمتد بين 19 يوليو الجاري و3 أغسطس المقبل. تعرّفوا على تصاميم هذه المجموعة فيما يلي.