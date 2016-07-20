تصاميم تحتفل بال"دولتشي فيتا" من "فيراغامو"

كشفت دار أزياء Salvatore Ferragamo الإيطالية الفاخرة عن حملتها الترويجية الخاصة بالنساء والرجال لخريف 2016، التي قامت على مبدأ الاحتفال بمباهج الحياة التي تُعرف بالـ"دولتشي فيتا" على الطريقة الإيطالية.

حملت الصور توقيع كرايغ ماكدين أحد أشهر مصوّري الموضة في العالم، وقد استطاعت أن تجسّد بامتياز روحيّة هواة السياحة الذين يجمعون بين الثقافة وحبّ الاستكشاف دون أن يتخلّوا عن الطابع المترف لحياتهم.

الثقة بالنفس وبساطة الحياة هما عنصران أرادت دار Ferragamo التركيز عليهما من خلال هذه الحملة التي كشفت النقاب عن أزياء عصريّة بإطلالاتها، كلاسيكية بقصّاتها، ومشرقة بألوانها. أما الطبعات الملوّنة التي زيّنت الإطلالات فجأت خير تعبير عن الحيوية في القلب، والعقل، والتصرّف التي أرادت دار Ferragamo التعبير عنها في هذا المجال دون أن تتخلّى عن مظاهر الأناقة المترفة على الطريقة الإيطالية.

الأزياء النسائية التي ظهرت في الصور غلبت عليها الطبعات العصريّة والخلطات اللونية المبتكرة التي ظهرت أيضاً في الحقائب والأحذية، فيما حافظت الأزياء الرجالية على ألوانها المحايدة وقصّاتها الكلاسيكية التي تظهر الأناقة الإيطالية بكلّ تفاصيلها الفاخرة. تعّرّفوا فيما يلي على أحدث إطلالات Salvatore Ferragamo للخريف المقبل.