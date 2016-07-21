ما علاقة برج إيفيل بماكياج "ديور" الخريفي؟

في مجموعة ماكياج Skyline الخاصة بخريف 2016 يحتفي بيتر فيليبس، المدير الفني للإبداع والصورة لدى Dior Makeup، بامرأة تبرع في استخدام الضوء والظلال لإبراز جمال ملامحها. وهو يقدّم لها ألواناً خريفيّة تتنوّع بين التدرجات البيج اللمّاعة، والبنية المائلة إلى الأحمر، والتدرجات النحاسية وألوان الشمبانيا التي تحتضن لمسات معدنيّة في حين تزيّن يديها بطلاء بلون الشوكولا.

وبهدف تجسيد التصميم الهندسي لهذه الإطلالة، استوحيت مجموعة Skyline من بنية برج إيفيل الضخمة التي تسيطر على أفق مدينة باريس وتسرق الأنظار من كلّ مكان. وفي الحوار التالي يكشف فيليبس عن تفاصيل هذه المجموعة، تابعوه معنا فيما يلي:

- أخبرنا مما استوحيت هذه المجموعة؟

في قلب مدينة باريس، نجد هذا الرمز الذي يتحدى السماء، وهو هيكل قوي، يجمع بين الخفة والشفافية. يسيطر على العاصمة ويمكن ملاحظته من بعيد. إنه برج إيفيل. وعندما يُضاء، يصبح سحرياً. تعيد مجموعة Skyline إلى الأذهان هذه التحفة الهندسية، إذ تتلاعب باللمعان والشفافية لجذب انتباه كلّ مَن حولها بأناقة فائقة.

- من هي امرأة Skyline؟

هي شخصية تطمح لاستكشاف كل شيء، وتحب التلاعب بالتخيلات والوهم. امرأة جريئة وأنثوية على تواصل مع عالمها.

- من ضمن منتجات هذه المجموعة، تسمح لنا منتجات مثل Diorblush Light&Contour وFix It Colours أن نستكشف تقنيات تحديد معالم الوجه وإبراز الملامح. هل لك أن تخبرنا بالمزيد عن هذه التأثيرات؟

يأتي كلّ ذلك من التصوير، فالمصور الناجح يمكنه أن يحدد معالم الوجه باستخدام الضوء والتظليل الناتجين من اللوحات السوداء. لطالما احتذى خبراء الماكياج بهذا المبدأ من خلال التلاعب بالمناطق الفاتحة والداكنة لإعادة تحديد معالم الوجه، وجعل جسر الأنف يبدو أنحف والعينين أوسع. منذ أن بدأت العمل كخبير ماكياج، لم أستخدم يوماً، على سبيل المثال، لوناً واحداً فقط من مستحضر الأساس. بدلاً من ذلك، أستخدم ألواناً مختلفة لجعل البشرة تبدو خالية من الشوائب.

في هذه الأيام، ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والصور الشخصية، أصبحت النساء أكثر إدراكاً لصورتهنّ وجمالهنّ من خلال الشاشة. وبفضل الأدوات الجديدة من مجموعة Skyline، أصبح بإمكان كلّ امرأة أن تصبح خبيرة ماكياج. إنه مفهوم متكيّف تماماً، يتميّز بتركيبات متطورة مناسبة للاستخدام اليومي ولا يتطلب خبرة أو أي مهارة معينة.

- كيف يتمّ ذلك؟

المبدأ بسيط. الألوان الداكنة تحدد الملامح، فيما تزيد الألوان الفاتحة الحجم. لتحديد معالم الوجه، ابدئي بوضع مستحضر الأساس الاعتياديّ. ثم، حددي معالم الوجه باستخدام الطرف الداكن من قلم Diorblush Light & Contour، من خلال تظليل جوانب الجبين وخطّ الفك والذقن. تتمثل الخطوة التالية في المزج. وتنطوي على تخفيف ومزج اللون الداكن مع مستحضر الأساس. في النهاية، يحين وقت إضفاء الإشراق أو إبراز الملامح. في هذه الخطوة، استخدمي الطرف الآخر الفاتح أكثر واللماع من قلم Diorblush على عظام الخدين وجسر الأنف ووسط الجبين، ثم امزجي باستخدام فرشاة أو اسفنجة.

مستحضرات تصحيح اللون هي عنصر آخر هام في هذه التقنيات. هذه الأقلام سهلة الاستعمال للغاية، ومتوفرة بألوان تتوافق مع احتياجات معيّنة (احمرار، هالات سوداء، بشرة باهتة، وما إلى ذلك). وهي تُستخدم بعد مستحضر الأساس ولكن قبل تحديد المعالم.

- هل يمكن استخدام تقنيات تحديد المعالم و إبراز الملامح بشكل يومي؟

إن فكرة تصحيح البشرة باستخدام الألوان أو التباين ليست بجديدة. لكن في الوقت الحاضر، تطورت التركيبات بشكل كبير، وتطورت معها توقعات المرأة. يمكن لكلّ السيدات أن يستخدمن منتجات هذه المجموعة الخريفية، إما للحصول على إطلالة هوليوودية فائقة السحر أو كجزء من الروتين الصباحي.

قلم Diorblush Light & Contour هو نسخة سهلة الاستعمال عن منتج احترافي يمكن استخدامه لوضع الماكياج بسهولة. أو، في مناسبة خاصة، يمكن للمرأة أن تذهب أبعد من ذلك في تحديد المعالم، من خلال إبراز الملامح وزيادة حدة الإطلالة.

- هل تتناسب هذه التقنيات مع كافة أنواع البشرة؟

في الواقع تحديد معالم الوجه وإبراز الملامح مرتبطان بشكل الوجه أكثر منه بلون البشرة. فحتى المرأة ذات البشرة الفاتحة يمكنها استخدام هذه الأدوات، طالما أنها لن تفرط في استخدامها. نحن نتلاعب بالضوء والتظليل حسب المزاج أو حدّة الإطلالة التي نرغب بها أو رغبتنا بوضع ماكياج بسيط أو إحداث تحوّل جذري في الإطلالة.