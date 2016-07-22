تعرّفوا على أجمل عطور هذا الصيف

للصيف روائحه الخاصة التي تضفي لمسات منعشة ومتجددة على إطلالتك، ولذلك جمعنا لك أجمل العطور الصيفية التي تمّ إطلاقها هذا الموسم. تعرّفي عليها فيما يلي واختاري منها العطر الذي يناسب شخصيّتك:

- عطر Tom Ford Neroli Portofino Acqua وهو النسخة المخفّفة من عطر Neroli Portofino الشهير. تختلط فيه النفحات الحمضيّة المنعشة مع دفء العنبر في تركيبة صيفيّة مميّزة.

- عطر Marc Jacobs Cucumber الذي يضفي لمسته المنعشة على أيام الصيف الحارّة. وقد تمّ بناء تركيبته حول خلاصة الخيار الذي نادراً ما يُستعمل في التركيبات العطريّة.

- عطر Terracotta Le Parfum من Guerlain الذي تمّ إصداره بمناسبة العيد ال30 لبودرة تعزيز الإسمرار من Terracotta، حيث تمّ تحويل أريجها الأسطوري إلى عطر محدود الإصدار ينطلق بدرجات منعشة من البرغموت، لتتفتّح في درجاته الوسطى روائح الإيلانغ إيلانغ والغردينيا. وأخيراً تقوم درجات لذيذة من الفانيليا باستكمال الخلطة الصيفية لهذا العطر.

- عطر Narciso Eau de Parfum Poudree من Narciso Rodriguez الذي يمثّل الأنوثة بكلّ تألّقها، إذ يتفتّح في قلبه دفء المسك الذي يتغلّف ببتلات الياسمين الأبيض ويختلط بالنفحات الخشبيّة للفيتيفر والأرز.

- عطر Modern Muse Eau de Rouge من Estee Lauder الذي يكشف عن جانب رومنسي جديد للأنوثة العصريّة. تختلط فيه نفحات الفلفل الوردي، والتوت البرّي مع الياسمين والمغنوليا. ويعزّزها دفء الفيتيفر والفانيليا ذات الرائحة اللذيذة.

- عطر Moschino Fresh Couture الذي يتميّز بقارورته المبتكرة، يختلط في درجاته الطاغية مزيج من المندرين والبرغموت مع زهرة الإيلانغ . أما في درجاته الوسطى فتبرز لمسة فاكهية تختلط بتناغم أنيق مع الفوانيا البيضاء، ويساهم عمق العطر في إبراز طابعه الراقي المعاصر بفضل أريج البتشول الأبيض والعنبر.

- مجموعة عطور Bottega Veneta Parco Palladiano Fragrance Collection وهي أول مجموعة عطرّيّة تصدرها دار Bottega Veneta، وتتضمن 6 عطور تتفتّح فيها النفحات الزهرية المستوحاة من حدائق Palladian في مدينة البندقيّة. يختلط في هذه العطور أريج المغنوليا، السرو، الفلفل الوردي، الإجاص، الورد، أوراق النعناع والغار وثمار الكستناء.