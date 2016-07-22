ساعة "بولو" خاصة بالجيل الجديد من "بياجيه"

لا تصبح ساعة رمزاً لجيل وتعبيراً عن روح زمنه كل عام، ولا حتى كلّ 10 سنوات، ولكن في العام 1979 صمّمت Piaget ساعة Polo التي ما زالت تحافظ حتى اليوم على سمعة رائجة عالمياً وارتباط بمدينة #نيويورك. ففي العام 1985 احتفى أعضاء #فريق_البولو الخاص بدار Piaget بهذه الساعة وهم ممتطون الأحصنة في الجادة الخامسة من منهاتن، ولذلك قررت الدار اختيار هذه المدينة للاحتفال بتراث ساعات Piaget Polo الأصليّة وإطلاق ساعة جديدة منها لجيل جديد.

وقد تم أخيراً تصميم ساعة Piaget Polo S لجيل جديد يسعى إلى تغيير #قواعد_اللعبة، شأنه شأن هذه الساعة الجديدة التي تحمل توقيع الدار. وباختيار Piaget لساعة فولاذية أرادت أن تقدّم رؤية شبابية لأناقة #الرجل_العصري وقد اختارت النجم ريان رينولدز ليكون سفيراً دولياً للعلامة.

وقد صرّح رينولدز في هذا المجال: "سعيد جداً لانضمامي لأسرة Piaget التي عرفتها منذ صغري، فهي من الدور الأكثر شهرة من حيث الحرفيّة، والأناقة، والإبداع وهذا أمر هام بالنسبة لي." وأضاف: "أنتمي إلى #مجال_فني تزول فيه اللحظات والأحداث بسرعة، فكان من الطبيعي أن أشعر بأهمية الارتباط بما هو دائم ولعل هذا الارتباط هو من أبرز الأمور التي أعشقها لدى Piaget".

تتكون المجموعة من ساعة Piaget Polo S الأوتوماتيكية المزوّدة بحركة 1110P وهي متوفرة بميناء #أزرق و#أبيض و#رمادي، وساعة Piaget Polo S Chronograph 1160P التي تتوفّر بميناء فضّي ورمادي. تعرّفوا عليها فيما يلي.