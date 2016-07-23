خواتم جالبة للحظ تحمل توقيع "لاكي ديور"

جديد مجوهرات Dior مجموعة من الخواتم مزوّد كل منها بختم مزيّن بأحجار طبيعية ليتم وضعه كتعويذة جالبة للحظ، وهو يحمل بكلّ بساطة إسم Lucky Dior. وتتزيّن هذه الخواتم برموز الدار: النحلة، زنبق الوادي، نبات النفل، الوردة، النجمة، الشكل البيضاوي، والأحرف الأولى من إسم مؤسس الدار.

- النحلة: تعيد إلى الأذهان نشاط خيّاطات دار Dior اللواتي يحظين بلقب النحلات كونهنّ دقيقات ودائمات الإنشغال. ونجد النحلة على خاتم يزيّنه حجر عقيق يماني باللون الأسود الداكن رمز القوة والحيوية.

- زنبق الوادي: كان السيد ديور يعتبره رمزاً للسعادة ولوصول الربيع، ويقوم بخياطة غصين جاف منه في حاشية جميع فساتينه. هذه المرة يزيّن بشكل مرهف الكوارتز باللون الزهري الباهت الذي يعبّر عن الحب.

- النجمة: وجد المصمم نجمة على الأرض عندما كان يستعد لإتخاذ القرار الذي سيغيّر مجرى حياته، وقد اعتبر ذلك إشارة سماوية ألهمته إفتتاح دار الأزياء الخاصة به واحتفظ بها كتعويذة جالبة للحظ في مشغله ونجدها على خاتم يزيّنه حجر عين النمر الذي يحمي حامله.

- نبات النفل: كان يرافق السيد ديور ضمن التعاويذ الجالبة للحظ التي كان يحتفظ بها في جيبه. تعويذة النفل تتربع على حجر الأمازونيت الأخضر الذي يبعث على الثقة بالنفس.

- الوردة: ذكرى جميلة من حديقة طفولته في"غرانفيل" وهي تجسّد الحب الذي كان يحمله لوالدته التي نقلت إليه حب الأزهار والأناقة الأنثوية. وعلى الخاتم نجد الوردة مرسومة على حجر اللازورد الكحلي الذي يمنح الحكمة.

- الشكل البيضاوي: يرمز إلى الكراسي البيضاوية الشكل التي اشتراها السيد ديور ليجلس عليها المدعويّن في عروض أزيائه. أنثويّ وحسّي نجد الشكل البيضاوي يزيّن أيضاً المتاجر وقوارير العطر التابعة للدار، وهو يترافق مع الفلوريت الأرجواني لتأمين الحماية والتناغم.

- الأحرف الأولية CD: وهي توقيع دار Dior تأتي مدموغة على المرجان الأحمر الساطع الذي يبعث على الراحة.