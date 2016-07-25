مجوهرات فاخرة تخرج عن حدود الزمن من "هيرميس"

أطلقت دار Hermes الفرنسية العريقة مجموعتها الجديدة من المجوهرات الفاخرة تحت اسم HB IV Continuum التي حملت توقيع المصمم بيار هاردي. وتنقسم هذه المجموعة الجديدة ضمن مجموعات مصغّرة تتميّز كل منها بموضوع محدّد: الظل والضوء "Ombres et Lumiere، التصاميم المستوحاة من عالم الفروسية ومن عالم الكواكب والمجرّات "Atellage Celeste" و"Feux du Ciel".

تجمع هذه المجوهرات بين الطابع الفاخر من جهة وبين التصميم المبتكر من جهة أخرى، وتختلط فيها مواد الذهب والفضة مع اللآلئ والأحجار الملوّنة. وهي تتأثر بطابع الباروك حيناً، وبأجواء الـPunk حيناً آخر، وبعالم ركوب الخيل أحياناً. ولكنها تحافظ جميعها على طابعها غير المرتبط بأي زمن أو موضة مؤقّتة مما يجعلها من التصاميم التي يسهل توارثها من جيل إلى جيل دون أن تفقد شيئاً من بريقها أو بهائها. تعرّفوا على أبرز تصاميم هذه المجموعة فيما يلي: