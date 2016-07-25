6 نصائح من الخبراء لجمال حاجبيك وتألّق ابتسامتك

يُجمع خبراء التجميل على أن الاهتمام بجمال الحاجبين ونعومة الشفاه من أبرز أسرار الجمال والإشراق. ولذلك جمعنا لك فيما يلي أبرز النصائح التي يوصي بها أهل الاختصاص لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال بأسرع وقت وأقل جهد:

لشفاه ناعمة... حريرية

1 - للحصول على شفاه ناعمة طريّة، افركي شفاهك بلطف بقطعة قماش نظيفة رطبة لمدة 60 ثانية قبل وضع أحمر الشفاه.

2 - احملي معك دائماً فرشاة أسنان ناعمة وطرية، واستخدميها لفرك الشفاه بلطف خلال النهار أو الليل.

3 - ضعي مرطب شفاه أو ملطف شفاه مزوّداً بعامل حماية على مدار اليوم للحفاظ على ترطيب الشفاه وحمايتها من أشعة الشمس الضارة.

4 - لتحقيق تأثير كريمي، ضعي مرطب شفاه على الشفاه قبل وضع أحمر الشفاه.

5 - لتحقيق تأثير مطفئ غير لامع، ضعي أحمر الشفاه ثم اربتي برفق باستخدام منديل ورقي.

6 - لتحقيق تأثير شفّاف، ضعي مرطب الشفاه، وضعي نقاطاً من كمية صغيرة من أحمر شفاه بلون محايد على الشفاه ثم امزجي. أما لتحقيق تأثير لامع، ضعي أحمر الشفاه، ثم ضعي طبقة من ملمع الشفاه الملوّن أو المحايد. تذكّري كلما وضعت المزيد من الطبقات، ستحصلين على بريق أكثر.

لحواجب محدّدة ومشذّبة:

1 - مشّطي حاجبيك للأعلى باستخدام فرشاة الحواجب. استخدمي مقصاً مستقيماً صغيراً وقصّي بحذر الشعرات الطويلة جداً أو المجعدة، ثم مشطي الحاجبين ثانية ليتّخذا شكلهما الطبيعي.

2 - امسكي القلم على طول جانب الأنف للتأكد من أن الحافة الداخلية لحاجبيك على نفس مستوى الزاوية الداخلية لعينيك.

3 - حرّكي القلم بحيث يتقاطع مع قزحية العين. يجب أن يكون قوس الحاجبين على نفس مستوى القلم.

4 - ضعي القلم بزاوية من الحافة الخارجية للأنف إلى الزاوية الخارجية للعين لتحديد أين يجب أن ينتهي الحاجبان.

5 - أزيلي الشعرات في الأماكن اللازمة واملئي الحاجبين بقلم ناعم أو باستخدام البودرة.

6 - مشطي الحاجبين بفرشاة الحواجب وضعي جل خاصاً بالحواجب لتثبيتها.