اكتشفوا نظارات "شانيل كوكو شاين" الجديدة

كشفت دار Chanel عن مجموعة نظاراتها الجديدة، التي تحمل اسم Chanel Coco Chain وتتضمّن 4 موديلات جديدة من النظارات الشمسيّة: بيضاوية، مربّعة، مستديرة وعلى شكل عيون القطط، إضافة إلى 3 تصاميم جديدة من نظارات تصحيح البصر تتزيّن جميعها بالسلاسل الأيقونية المرفقة بشريط جلديّ والتي تشكّل إحدى بصمات دار Chanel.

تأتي هذه السلاسل مصنوعة من المعدن الذهبي، الفضي، أو المطلي بالروتينيوم لتزيّن أطراف النظارات بصفّ واحد أو عدّة صفوف. أما ألوانها فيطغى عليها الطابع الكلاسيكي الذي أعيد تقديمه بأسلوب متجدّد، فالأزرق يميل إلى الليلكي، أو البترولي، أو الكحلي والبني يكتسي بتدرجات التبغ أو الأصداف والوردي يحافظ على حضور لونيّ خجول. هذا بالإضافة إلى الألوان الكلاسيكية من أسود، وأبيض، وبيج، وأحمر داكن، فيما زجاج النظارات يلعب لعبة المرايا أو يحافظ على شفافيته.

تتزيّن جميع هذه النظارات بعلامة C المزدوجة الخاصة بعلامة Chanel والتي تظهر على السلاسل عند جانبيّ النظارات، من المنتظر أن تكون متوفرة في الأسواق بداً من شهر سبتمبر المقبل... وبانتظار هذا الموعد ندعوكم إلى اكتشافها فيما يلي: