هذه أحدث الساعات الرياضية لهذا الموسم

تلقى الساعات الرياضية إقبالاً كبيراً من فئة الشباب وخاصة الرياضيين منهم، ولذلك تواظب شركات الساعات العالمية على إطلاق تصاميم جديدة منها بشكل دوريّ. فيما يلي جمعنا لكم أحدث ما تمّ إطلاقه من ساعات رياضية هذا الموسم تعرّفوا عليها فيما يلي:

- ساعة Baume&Mercier Capeland Shelby Cobra 1963:

أرادت دار Baume&Mercier تجسيد سيارة Caroll Shelby الأكثر نجاحاً Cobra CSX2128 من خلال صنع ساعات حصريّة تحتفي بروح المنافسة.

وكانت هذه السيارة سبق أن شاركت في سباق الـ12 ساعة في العام 1963 وأعيد مؤخراً تصنيع 15 سيارة منها في إصدار خاص.

وقد قامت Baume&Mercier بكشف النقاب عن ساعة كرونوغراف جديدة Capeland Shelby Cobra 1963 المصممة خصيصاً للمالكين المستقبليين لسيارات Cobra ال15. ولاستحضار ذاكرة هذه السيارة سيُنقش رقم هيكل كل سيارة على ظهر علبة الساعة المُقدّمة مع كل سيارة.

تتميّز هذه الساعة بقطر يبلغ 44 ملم وهي مصنوعة من الستيل مع حزام من جلد التمساح مع بطانة صفراء من جلد العجل.

- ساعة Bell&Ross Aero GT:

وهي تتوفر بموديلين ينبعان بشكل مباشر من تصميم السيارات المستقبلية Aero GT، ويتميزان بطابع رياضي مفعم بالحياة. تاج الساعة يزدان بالألمنيوم الأحمر، أما مينا الساعة المخرّمة فتمّ تصنيعه بعدّة طبقات لإعطاء إحساس بالعمق. وقد تمّ تصميم آلية الحركة المجوّفة للساعات بطريقة تسمح برؤية تفاصيلها وتجعلها خفيفة.

والهدف من هذا التصميم هو إبراز قيمة التعقيد وجمال محرّك الساعة.

هذان الإصداران بهما أساور محشيّة من الجلد الأسود الذي يشير إلى الجزء الداخلي من السيارات الفاخرة. وقد تمّ إنتاج إصدار محدود من 500 قطعة لكلا الطرازين.

- ساعة IWC Schaffhausen Pilot’s Watch Double Chronograph Edition” Le Petit Prince”:

تجسّد هذه الساعة عبارة الأمير الصغير الشهيرة "للناس نجوم يختلف بعضها عن البعض الآخر". وهي تتميّز بآليتها المتطوّرة ونجومها التي تضيء والتي تمثّل الكواكب التي زارها الأمير الصغير، وقد حضرت بالترتيب نفسه على الجزء الخلفي من الساعة.

تتميّز هذه الساعة بالدقّة الفائقة والتصميم العصريّ مما يجعل منها قطعة فنية تجمع بين الطابع العصري من جهة والأناقة الكلاسيكية من جهة أخرى.

- ساعة Ulysse Nardin Diver Black Sea:

من أولى مميزاتها علبتها الفولاذية المطليّة بالمطاط البركاني مما يضمن مقاومة للماء تصل حتى 200 متر. وهي تضفي على دقّة الكرونوغراف أسلوباً رياضياً خاصة أنه تم ترصيع قرصها بأحجار السيراميك البيضاء، من أجل إظهار التناقض مع المطاط الأسود.

تتمتع وظائف هذه الساعة بتصميم مميّز فهي مزوّدة بموجة دقيقة تستحضر الطابع البحريّ في حين توفّر المؤشرات والعقارب المضيئة أقصى وضوح في الظلام.

ويكشف كريستال الصفير الذي يغطّي الجهة الأمامية والخلفية لعلبة الساعة على آلية حركتها الفريدة، أما حزامها فيتمتع بمشبك قابل للطيّ لتعزيز صلابة هذه الساعة الاستثنائية.