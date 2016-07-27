أرماني يفضل باريس على ميلانو في عرض إمبوريو في سبتمبر

قال المصمم الإيطالي #جورجيو_أرماني اليوم الأربعاء إن خط #إمبوريو_أرماني الأصغر سنا والأقل سعراً سيعرض في #باريس في أيلول/سبتمبر بدلا من #ميلانو لكن لمرة واحدة.

وفي العادة، تقام عروض تشكيلة #أرماني في ميلانو في حزيران/يونيو للرجال وفي أيلول/سبتمبر للنساء.

وقال المصمم الشهير إن قرار الانتقال إلى باريس اتُخذ "بشكل استثنائي" لهذا الموسم وذلك ليبدد أي تكهنات بتركه ميلانو.

وقال أرماني في بيان إن "إعادة تصميم المتجر وإمبوريو أرماني كافيه في سان جيرمان (في باريس) وفرا الفرصة لإعادة التفكير في الموقع وتوقيت العرض".

وتشهد عروض أزياء الرجال تخفيضات من قبل بعض المصممين هذا العام في ظاهرة قال محللون إنها مدفوعة بالحاجة إلى تقليل النفقات في وجه تباطؤ المبيعات العالمية في السلع الفاخرة.