كريستيان لوبوتان يصمّم إطلالات فريق كوبا الأولمبي

يبدو أن فريق كوبا الأولمبي سيكون في منتهى الأناقة لدى مشاركته بالألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو بداية الشهر المقبل، إذ ستحمل إطلالات أفراده توقيع المصمم الفرنسي الشهير كريستيان #لوبوتان .

قد صمم لوبوتان البدلات والإكسسوارات الرجالية والنسائية للفريق بالتعاون مع SportyHenri.com الموقع الفرنسي المتخصص ببيع الأزياء الرياضية. وهو قال عن هذا التعاون: "أردت التركيز على الأناقة التي لا تعيق انسيابية الحركة لأشخاص يعرفون كيف يضبطون إيقاع أجسامهم.

وفي إطار #الألعاب_الولمبية يبدو أن هؤلاء الرياضيين يتحوّلون إلى أبطال يواجهون الجاذبية، والوقت، والقواعد الفيزيائية... وقد أردت أن أؤمن لهم في هذه التجربة إطلالات مريحة وأنيقة على السواء".

وقد اختار لوبوتان للرياضيين جاكيتات حمراء مع قمصان بيضاء وبنطلونات قصيرة كحلية وأحذية رياضية تختلط فيها جميع هذه الألوان، أما الرياضيات فاختار لهن جاكيتات عاجية اللون مع قمصان بيضاء، وبنطلونات كحلية متوسطة الطول بالإضافة إلى أحذية مزيّنة بالنجوم.

والملاحظ أن المصمم #الفرنسي استوحى من علم كوبا الألوان والخطوط التي اعتمدها في تصميم هذه الإطلالات.