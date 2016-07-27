مستحضرات تغنيكِ عن "وشم الحاجبين"

لست بحاجة إلى #وشم_الحاجبين بعد اليوم، فقد عمدت الشركات التجميلية هذا الموسم إلى إطلاق مجموعة مستحضرات خاصة بالعناية بـ #الحواجب وبرسمها بطريقة طبيعية لتجنّب الطابع المصطنع الذي يتركه #الوشم على شكل حاجبيكِ وعلى إطلالتك بالكامل. فاختاري منها ما يناسبك لأن وشم الحواجب لم يعد على الموضة:

مستحضر Long-Wear Brow Gel من Bobbi Brow

يتميّز بكونه متعدد الوظائف، إذ يعمل هذا الجل الشمعي الغنيّ باللون على ملء الحواجب، وتحديدها، وتثبيت شكلها لغاية 24 ساعة. كما أن تركيبته مقاومة للماء والعرق والرطوبة. يُنصح بتطبيقه بواسطة فرشاة Dual-Ended Brow Definer\Groomer Brush التي توفّر تطبيق المستحضر بشكل مثالي.

مجموعة Benefit’s Brow Collection

تتضمن 9 مستحضرات سهلة الاستعمال تمنح كلّ امرأة شعوراً بالثقة إذ تحوّلها إلى خبيرة في الاهتمام بحاجبيها. وتؤمن لها الحلول المناسبة لكلّ مشاكل حاجبيها كما تساعدها على تبديل مظهرها فوراً حتى عندما يتعلّق الأمر بأصعب أشكال الحواجب، كالحواجب الرفيعة، والحواجب غير المنتظمة، والحواجب الموجودة بالكاد. وهي تتضمن المستحضرات التالية:

- جل كريم Ka-Brow لتلوين الحواجب وهو مزوّد بفرشاة لتسهيل تطبيقه.

- أقلام تفتيح الحواجب High Brow وHigh Brow Glow.

- جلّ تحديد ورسم الحواجب ready, set, Brow الذي يدوم حتى 24 ساعة.

- قلم Precisely الرفيع لرسم الحواجب بدقة ودون أيّ عناء.

- بودرة ثلاثية الأبعاد لتفتيح شفّاف لمحيط الحواجب.

- قلم تصحيح الحواجب الذي يرسمها ويملأ فراغاتها.

- كريم Browvo المرطّب التحضيري الغنيّ بالعناصر المغذية لحواجب مكتملة.

- Bow zings العدّة المتكاملة لرسم وتزيين الحواجب.

- مستحضر gimme brow وهو جلّ مكبّر للحواجب تمّ تصنيعه من الألياف.

مجموعة Brows are it من Mac

تؤمن الحصول على حواجب ممتلئة، طويلة، كثيفة وذات قوس جميل وذلك من خلال مستحضرات حرفيّة وسهلة الاستعمال:

- ظلال Brow Duo للحصول نتيجة طبيعية في تظليل الحواجب، وهي تتوفر بثلاثة ثنائيات لونيّة.

- أقلام Big Brow Pencil طابعها العملي وحجمها الكبير يسمح برسم الحواجب بسرعة وسهولة.

- أقلام Veluxe Brow Liner لرسم الحواجب بشكل دقيق وهي تتوفر بعشرة ألوان مختلفة.

- جلّ Fluidline Brow Gelcreme الذي يتميز بتركيبة مبتكرة تؤمن سهولة التطبيق.

- ماسكارا الحواجب Brow Set التي تسمح بتلوين الحواجب وتمشيطها بشكل عمليّ.