أفضل الأساليب لتجديد شبابك دون اللجوء إلى الجراحة

امنحي نفسك دفعة من الشباب دون الخضوع لمبضع الجراحة أو إنهاك ميزانيّتك بمستحضرات عناية عالية التكنولوجيا. 8 أفكار لتفادي علامات التقدم في السن بأناقة وبصورة طبيعية.

1 - جدّدي شبابك عن طريق التغذية

أكثري في نظامك الغذائي من أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6، ومضادات الأكسدة التي تجدينها مثلاً في الفاكهة الحمراء. ركّزي على تناول الفاكهة المجفّفة والحبوب، وبالطبع جميع الفاكهة والخضراوات الطازجة.

اتبعي نظاماً غذائياً غنياً بالفيتامينات لحماية بشرتك وجسمك من الشيخوخة. قلّلي من استهلاك السكريات البسيطة، تجنّبي الإفراط في تناول الملح، ولا تنسي شرب الكثير من الماء والشاي الأخضر.

2 - جدّدي شبابك عن طريق العناية بشعرك

دلّلي شعرك وسيدلّلك. فالشعر الجميل الكثيف يزيل خمس سنوات على الأقل من عمرك. استخدمي شامبو يمنح شعرك البريق والحجم، ولا تتردّدي في وضع بضع قطرات من مصل الكولاجين لتقوية شعرك. ولمقاومة الشيخوخة، اخفي الشعر الأبيض.

3 - جدّدي شبابك عن طريق التنفّس

خذي بعض الوقت للتنفّس العميق للتخلّص من التوتر واستعادة قوتك.

ستشعرين بعد ذلك بتعب أقل، وتصبح معالم وجهك أقل تغضّنا، ويصبح جسمك أكثر خفّة. امنحي نفسك وقتاً للاسترخاء خلال النهار أو على الأقل مرة واحدة في الأسبوع.

4 - جدّدي شبابك عن طريق الحركة

كلما تقدّمت أكثر في العمر، زاد ترهّل وتهدّل الجسم. لذا، من المهم منع هذا التأثير عن طريق تقوية جسمك يومياً. ولذلك أنت بحاجة إلى ممارسة الرياضة 30 دقيقة يومياً. اجمعي بين التمارين القلبية وتمارين التمدّد للحفاظ على حيويتك ونشاطكِ.

5 - جدّدي شبابك عن طريق الغش

الماكياج هو أحد أفضل أسلحتك لتجديد شبابك. الدوائر السوداء وانتفاخ ما تحت العين والبقع الصغيرة.. استعيدي بشرتك الرائعة الشابة عن طريق إخفاء هذه العيوب الصغيرة باستخدام فرشاة جيدة ومصحّح عيوب يحسّن البشرة.

نصيحة: اربتي المستحضر على منطقة محيط العينين لمحو آثار التعب. قومي بالشيء نفسه لإخفاء الاحمرار والبقع الصبغية الأخرى.

غمّقي حاجبيك لإحداث تأثير أكبر. ضعي القليل من البلاشر وتجنّبي الأسود حول العينين إذا كنت متعبة.

6 - جدّدي شبابك بفضل أحمر الشفاه

ينعش أحمر الشفاه باللون الأحمر أو الوردي أو المرجاني بريق البشرة وبياض الأسنان. تجرئي على وضع اللون ولا تتردّدي.

ميزة إضافية: استخدمي أحمر الشفاه الذي يحتوي على مصل للعناية بالشفاه.

7 - جدّدي شبابك عن طريق النوم

يجدّد النوم خلايا البشرة، لذا حاولي الحصول على قدر كافٍ من النوم للحفاظ على شبابك.

إذا كانت لياليك أقصر من المعتاد بسبب تغيّر الموسم أو الانشغال، حاولي الحصول على قيلولة. فرغم كونها قصيرة، تساعد هذه الاستراحة على طرد التوتّر والشدة كما تمحو آثار التعب عن الوجه.

8 - جدّدي شبابك عن طريق اختيار قصّة مناسبة لك

غيّري تسريحتك وقومي ببعض التغييرات في قصّة شعرك. أعطي البريق لشعرك الطويل عن طريق قصّه بطريقة متدرّجة. نشّطي قصتك القصيرة بلمسات مرتّبة، وأضيئي لون شعرك عن طريق اختيار اللون الصحيح.