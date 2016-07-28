18 تسريحة صيفيّة جديدة لضفائرك

تشكّل الضفيرة تسريحة صيفيّة بامتياز، كونها تسمح برفع الشعر عن الكتفين وأطراف الوجه في فصل الحر، كما تضفي لمسة شبابية وفي منتهى الأنوثة على الإطلالة. يمكنك اعتماد الضفيرة في تسريحتك اليومية وحتى في مناسباتك على شكل "شينيون" أو ضفائر متعددة تلتفّ فيما بينها بكل أناقة. فيما يلي جمعنا لكِ 18 تسريحة متجددة تبرز جمال الضفائر، اختاري منها ما يناسبك وتابعي النصائح التالية لاعتمادها:

- يساعد "الهايلايت" على إبراز أناقة الضفائر، يمكن اعتماده على شكل بعض الخصلات العسلية أو الذهبية على شعر داكن أو فاتح، وبعض الخصلات الحمراء على شعر أسود.

- زيّني ضفائرك بالإكسوارات الغنية بالأحجار المستوحاة من طراز المجوهرات للحصول على تسريحة أنيقة ومبتكرة.

- ليس بالضرورة أن تكون الضفيرة مشدودة، إذ يمكن تركها سائبة للحصول على تسريحة طبيعية تليق بالإطلالات اليومية أو بالمناسبات.

- يمكن اعتماد الضفائر حتى لو لم يكن شعرك طويلاً، فإضافة وصلات الشعر يمكن أن تساعدك في هذا المجال.

- جرّبي اعتماد ضفيرتين تتداخل بشكل عكسي باتجاه أعلى الرأس للحصول على تسريحة مبتكرة.