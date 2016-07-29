العربية.نت" تختار أجمل إطلالات حفل "بياف"

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس مهرجان Biaf الفني، الذي كرّم أسماءً مميّزة من مختلف أنحاء العالم. وقد امتدّ البساط الأحمر الذي فُرش بهذه المناسبة على عدة كيلومترات، وسارت عليه النجمات بإطلالات أنيقة وفاخرة. فيما يلي جمعنا لك أكثر 10 إطلالات أناقة في الحفل، تعرّفي عليها فيما يلي واستوحي منها لمناسباتك المقبلة:

- حضرت النجمة التركية مريم أوزرلي إلى بيروت لتلقّي جائزتها في هذا الحفل، وقد بدت متألّقة بثوب أزرق باستيلي تميّز بطابعه الأميري والعصري حمل توقيع زياد نكد.

- النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب اختارت إطلالة مرحة حملت توقيع Dolce&Gabbana، وقد نسّقت ثوبها القصير ذا الطابع الاستوائي مع إكسسوارات باللون الأخضر.

- مقدّمة البرامج أنابيللا هلال تألّقت بثوب أسود عصريّ تزيّن بتطريز ملوّن بأسلوب مبتكر من دار باسيل سودا.

- ملكة جمال لبنان السابقة سالي جريج اختارت ثوباً عاري الكتفين من طوني ورد زيّنته ورود مطرّزة.

- الممثلة باميلا الكيك بدت أنيقة بإطلالتها التي غلب عليها اللون الأسود، والتي تألّفت من تنورة ضيّقة وطويلة وتوب قصيرة مبتكرة من توقيع فؤاد سركيس.

- النجمة الفرنسية دياز اختارت ثوباً أحمر طويلا بقصّة الحورية زيّنته الكشاكش المبتكرة على الصدر والكمّين من تصميم فؤاد سركيس.

- الإعلامية ديما صادق تألّقت بثوب أسود عاري الكتفين تزيّن بالريش في أسفله حمل توقيع رامي قاضي.

- النجمة كارول سماحة اختارت ثوباً باللون الزهري الفاتح من دار باسيل سودا يتميّز بطابعه العصري.

- الممثلة كاتيا كعدي اختارت ثوباً باللون الأبيض تميّز بقماشه المبتكر وقصّته الأنيقة والبسيطة على السواء حمل توقيع صادق ماجد.

- تألّقت الإعلامية جيسيكا عازار بجامبسوت من الدانتي الأبيض يرافقه كاب طويل من توقيع رامي قاضي.