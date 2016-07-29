معلومات لا تعرفونها عن أحمر الشفاه

إنه اليوم العالمي لأحمر الشفاه، مناسبة يتمّ الاحتفال بها في 29 يوليو من كل عام. ولكن هل تساءلتم يوماً عن تاريخ هذا المستحضر، الذي لا تخلو منه حقيبة أي امرأة.

يعود تاريخ أحمر الشفاه إلى بلاد ما بين النهرين منذ حوالى 5000 عام، عندما كانت النساء يطحن الأحجار الكريمة للحصول على مسحوق يلون به شفاههن. كما أن المصريين القدامى ابتكروا أحمر شفاه باللون الأحمر الداكن تمّت صناعته من الأعشاب البحرية، واليود والبرومين كانت تتزيّن به كليوبترا.

في بداية الألف الأول الميلادي ابتكر العالم الأندلسي أبو القاسم الزهراوي أول أحمر شفاه صلب. وخلال القرن السادس عشر ميلادياً بدأ استخدام أحمر الشفاه في إنجلترا حيث كانوا يصنعون هذا المستحضر من شمع النحل، الذي يتمّ خلطه بصباغ نباتي أحمر اللون.

خلال الحرب العالمية الثانية انتشر استخدام أحمر الشفاه بين النساء اللواتي رغبن بالتشبّه بممثلات السينما، وقد تحوّل مع مرور الوقت إلى مستحضر الماكياج الأكثر استعمالاً من قبل النساء. وبمناسبة اليوم العالمي لأحمر الشفاه اخترنا لكن مجموعة من أحدث ما قدّمته دور التجميل العالمية في هذا المجال:

- ملوّن الشفاه Dior Addict Milky Tint المتوفّر بستة ألوان تنبض بالنضارة، يعتني بالشفاه ويمنحها النعومة، والترطيب، واللمعان في الوقت نفسه.

- أحمر شفاه Kiss KissمنGuerlain ويتوفر بلونين جديدين معززين للتألق يكمّلان أناقة الإطلالة ونضارتها.

- ملمّع الشفاه Levres Scintillantes من Chanelبتركيبة أكثر ترطيباً وراحةً بالإضافة إلى أداة تطبيق جديدة. وهو يتوفّر بستة ألوان جديدة من الوردي حتى التوتي.

- أحمر شفاه Rouge Pur Couture The Mats من YSL المتوفر بخمسة ألوان جديدة كل منها مشبع بصبغيات كثيفة.

- أحمر شفاه Rouge Louboutin Velvet Matte بلونه الكثيف وملمسه المطفي الذي يضفي على الشفاه لمسة من الأناقة المترفة.

- أحمر شفاه Burberry Nude Lipstick بتركيبة كريمية وألوان طبيعية مشرقة.

- أحمر شفاه Beach Nudes Sheer Lip Color من Bobbi Brown بإصدار محدود وتركيبة خفيفة تنساب بسلاسة وتجانس، فتضفي على الشفاه لمسة نهائية شفافة.

- بلسم الشفاه Clarins Daily Energizer Lip Balm يغذّي الشفاه، ينعّمها ويلوّنها بتدرجات مشرقة.