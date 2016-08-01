مَن صمم أزياء الفريق الأميركي في الألعاب الأولمبية؟

كشفت Polo Ralph Lauren عن الأزياء التي صمّمتها للرياضيين الأميركيين المشاركين في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الذي سيقام يوم 5 الجاري في مدينة ريو دي دجينيرو البرازيلية.

وقد استعملت دار Ralph Lauren التكنولوجيا في خدمة الموضة من خلال المواد المضيئة التي طرّزت بها كلمة USA على الجزء الخلفي من جاكيتات الرياضيين من حاملي البيارق في هذا الحفل، الذين ستتزيّن إطلالاتهم بألوان العلم الأميركي: الأزرق، الأبيض والأحمر.

أزياء الرياضيين والرياضيات الأميركيين ستكون على شكل بنطلون باللون الأبيض، تي شيرت مخطّطة و"بلايزر" باللون الكحلي تتزيّن بشعار Polo Ralph Lauren من الأمام وعبارة USA في الجهة الخلفيّة. أما بالنسبة للأكسسوارات فستكون على شكل حذاء رياضي ثلاثيّ الألوان وسوار مجدول بالألوان نفسها. تعرّفوا على إطلالاتهم فيما يلي: