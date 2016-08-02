أفضل 10 تمارين لتأخير ظهور التجاعيد

يحتوي الوجه على 44 عضلة تتحكّم في تعابيره وشكله الكلي. إن شدّ هذه العضلات يساعد بشكل كبير في تأمين بشرة مشدودة ومظهر شاب، فبمجرّد تخصيص 10 دقائق لإجراء بعض تمارين الوجه البسيطة في أي وقت من أوقات النهار سيكون له الأثر الكبير في تأخير علامات شيخوخة البشرة.

1. الجبهة: لشدّ عضلة الجبهة، قومي بوضع إصبعي السبابة على كل حاجب وشدّي إلى الأسفل برفق بينما تحاولين رفع حاجبيك في الوقت ذاته لمقاومة حركة الشد. كرّريها 10 مرّات.

2. العينان ومحيطهما: قد يكون هذا التمرين صعباً في البداية، لكن مع الممارسة ستتمكّنين منه. حاولي أن ترفعي الجفن السفلي للعين دون تحريك الجفن العلوي. كرريها 10 مرات.

3. الخدّان: قومي بمدّ شفتيك إلى الخارج واصنعي شكلاً دائرياً، قومي بمدّهما لأقصى درجة إلى الأمام، اتبعي ذلك بابتسامة عريضة قدر المستطاع. ثبّتيها لبضع ثوانٍ ثم عودي إلى مد شفتيك ثانية. كرري هذا التمرين 10 مرات.

4. الشفتان: ضعي إصبعك في وضعية المص وشدي شفتيك بأقصى درجة ممكنة، ثم اتركيه. كرري ذلك 10 مرات.

5. الرقبة والذقن: انظري إلى الأمام بشكل مستقيم ومشدود. ثم باستخدام إصبعي السبابة والإبهام، قومي بشد جلد الرقبة إلى الأسفل برفق في نفس الوقت الذي ترفعين فيه الرأس مع الشد إلى الأعلى. كرريها 10 مرات.

6. مع الاستمرار في وضعية النظر إلى الأمام، اغلقي فمك واطبقي أسنانك على بعضها، مع الضغط بطرف اللسان أسفل الأسنان الأمامية السفلية وزيادة الضغط بالتدريج أثناء العد للعشرة. حافظي على هذا الوضع لمدة 6 ثوانٍ ثم ارخي العضلات بالتدريج؛ في الوقت ذاته قومي بالضغط برفق بإصبعين على زاوية التقاء الرقبة والذقن لمقاومة الحركة.

7. قومي بمد شفّتك السفلى إلى الخارج مع وضع أصابعك على عظام الترقوة ورفع الذقن إلى أعلى بأقصى درجة ممكنة، ثم شدي زوايا الفم إلى أسفل. كرريها 10 مرات.

8. اضغطي بالإبهام على المنطقة الليّنة أسفل الذقن مباشرة مع الضغط باللسان على المنطقة اللينة أسفل اللثة وكأنك تحاولين لمس إبهامك. كرريها 10 مرات.

9. قومي بشد الذقن بأقصى درجة ممكنة، وذلك بدفع الشفة السفلية إلى الأعلى والخارج وكأنك تظهرين حجم شفتيك. استمري بالشد حتى يصبح جلد منطقة الذقن أبيض ومتجعّداً.

10: انظري إلى الأمام مع الحفاظ على مستوى الذقن مستقيماً، أديري وججهك إلى اليمين ليتساوى مع كتفك الأيمن ثم قومي بدفع رأسك إلى الوراء. ثبّتيه في تلك الوضعية لمدة 6 إلى 8 ثوان. أعيدي رأسك إلى الأمام في الوضع المستقيم ثانية، أديري وجهك إلى اليسار ليتساوى مع كتفك الأيسر ثم قومي بدفع رأسك إلى الوراء. ثبتيه في تلك الوضعية لمدة 6 إلى 8 ثوان. كرريها 10 مرات.