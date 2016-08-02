حديقة من الأحجار الثمينة تحمل توقيع "شوميه"

تشكّل الطبيعة مصدر وحي للعديد من الفنانين والشعراء يتغنّون بجمالها الأخّاذ، وقد تحوّلت بأوراقها، وأزهارها، ونباتاتها إلى قطع من المجوهرات المشغولة من الذهب والمرصّعة بأندر وأفخم الأحجار الكريمة تحمل توقيع Chaumet.

تصاميم فاخرة تطلّب تنفيذها ساعات طويلة والكثير من الدقّة، والابتكار على يد حرفيين مشهود لهم بالمهارة. وقد حملت هذه المجموعة من المجوهرات الفاخرة اسم "طبيعة شوميه" أوLa Nature de Chaumet مجسّدةً رؤية هذه الدار الفرنسية العريقة لجماليّات الطبيعة.

تمحورت أحدث مجموعات Chaumet من المجوهرات حول أربعة مواضيع هي: ورق الغار، سنابل القمح، أزهار الليلي، وثمر البلوّط التي تحوّلت إلى تصاميم تزيّن العقود الفاخرة، الساعات والأساور الثمينة بالإضافة إلى الخواتم الكبيرة، الأقراط المرصّعة بالأحجار الملوّنة أكسسوارات الرأس التي تضفي لمسة ملكيّة على الإطلالات. تعرّفوا على بعض تصاميم هذه المجموعة الفاخرة من المجوهرات فيما يلي.