سونيا ريكيل و"لانكوم": حب من النظرة الأولى

بعد تعاونها بإصدارات خاصة مع مصممي أزياء عالميين أمثال: ألبير إلباز، أنطوني فاكاريللو، جيسن وو، وبرونزا سكولر، تتعاون دار ماكياج Lancome هذه المرة مع المصممة الفرنسية سونيا ريكيل لتقديم مجموعة من المستحضرات الخاصة بخريف 2016.

وقد أثمر هذا التعاون بين Lancome وريكيل قصة حب من النظرة الأولى عزّزتها رؤيتهما المشتركة للأنوثة التي تجمع بين الحرّية، التفاؤل والمرح.

وتُرجمت من خلال مجموعة "سونيا ريكيل ترسم باريس من أجل لانكوم" أوSonia Rykiel Draws Paris for Lancome، حيث حاولت المصممة أن ترسم صورة للأناقة الباريسية من حيث الألوان التي استعملتها للماكياج والتصميم المبتكر لأغلفة المستحضرات:

- علبة ماكياج للعينين تتضمّن 9 ظلال حيادية وتتوفر بصيغتين مختلفتين.

- أقلام تحديد للشفاه بأربعة تدرجات مختلفة.

- طلاء أظافر بألوان الأحمر، والكحلي، والأبيض، والكاكي.

- ظلال خدين بصيغة رائعة ولونين مشرقين.

ولتكتمل أناقة هذه المستحضرات صمّمت ريكيل لها عبوات أنيقة مخطّطة بالألوان حيناً ومزيّنة بالرسومات حيناً آخر. اكتشفوها معنا فيما يلي.