عندما تصبح الموضة في خدمة الإنسانية مع "مايكل كورس"

في إطار حملته السنوية لمكافحة #الجوع في العالم، أطلق المصمم الأميركي #مايكل_كورس مبادرة Watch Hunger Stop للسنة الرابعة على التوالي. وقد تمكّنت طوال هذه الفترة من تقديم أكثر من 13 مليون وجبة للأطفال المحتاجين.

سفيرة الحملة لهذا العام أيضاً هي النجمة كايت هدسون التي قالت في هذا الإطار: "أنا فخورة بمواصلة تعاوني مع مايكل في هذه القضية المهمة، ونحن جميعاً معنيّون بالتأكد من أن أطفال العالم يعيشون بطريقة صحيّة ليصبحوا أقوياء، سعداء ومثقّفين. كل شيء يبدأ عبر القضاء على الجوع".

محور حملة هذا العام سيكون سوار تعقّب النشاط الذي سيتم بيعه في متاجر مختارة لعلامة Michael Kors وعلى الموقع الرسمي للعلامة MichaelKors.com. وعند بيع كل سوار سيتم التبرّع بمئة وجبة طعام لبرنامج الأعذية العالمي لدعم الوجبات المدرسيّة.

#سوار تعقّب النشاط يشكّل جزءاً من تشكيلة Michael Kors للأكسسوارات التكنولوجية، وهو صمّم خصيصاً لتسليط الضوء على هذه القضيّة من خلال صورة خريطة العالم على وجه السوار المصنوع من صدف أم اللؤلؤ وعبارة Watch Hunger Stop المنقوشة على حزامه الجلدي.

يمكن تشغيل قطعة #الأكسسوار هذه من خلال تطبيق Michael Kors Access app مما يسمح لحاملها بتحديد الأهداف، تتبع خطواته والمسافة التي قطعها كما السعرات الحرارية التي حرقها، بالإضافة إلى مراقبة نشاطه اليومي. هذا الأكسسوار المتطابق مع أجهزة آي فون وأندرويد لا يتطلّب شحنا كما يوفّر وظائف التحكّم عن بعد بحيث يمكنك التقاط الصور، وسماع الموسيقى والعثور على هاتفك. وستتوفر هذه القطعة لكل من النساء والرجال بسعر 145 دولاراً أميركياً يعود جزء من ريعها لـتأمين وجبات طعام للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.