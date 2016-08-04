عناية خاصة بعطلة نهاية الأسبوع لشعرك وبشرتك

إليك هذا التحدّي الذي سوف يساعدك على تقليل التوتر، وتوفير المال، وتجديد شبابك في عطلة نهاية الأسبوع. وهو لا يتطلّب منك سوى العزم، وإضافة 5 أغذية في قائمة التسوّق للبقالة، وتخصيص ساعة في الأسبوع لنفسك. تهدف الوصفات التالية إلى مكافحة الآثار الضارّة للطقس على وجهك وشعرك وشفتيك وجسمك. فاختاري منها ما يناسبك:

في رحلتك المقبلة للتسوّق، اشتري المواد التالية:

1- الأفوكادو: يحتوي على فيتامينات A وC وE والحديد والبوتاسيوم والنياسين وأحماض البانتوثينيك التي تحفّز إفراز الجلد للزيت الطبيعي.

2- حبّتين صغيرتين من الموز: يحتوي الموز على التريبتوفتان، والبوتاسيوم وفيتامينات A وB وC وE التي تستعيد مرونة الشعر.

3- زيت الزيتون: يوفّر لك الحماية من الشمس، حيث يمتصّ 20% من أشعة الشمس.

4-زيت البرتقال الأساسي: يهدّئ الأعصاب ويرفع المعنويات، ويلطّف الجلد.

5- قطعة من شمع العسل: هو شمع حيواني طبيعي يعمل كرابط وحاجز واقٍ من الرياح والشمس.

لوجهك: قناع الحمضيات والفواكه الاستوائية

إذا أردت تجنّب الكثير من التنظيف، غطّي وجهك قبل وضع هذا القناع بفوطة قطنية (فيها ثقوب للعينين والفم).

امزجي حبة موز ناضجة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونقطة واحدة من زيت البرتقال الأساسي. ضعي هذا القناع على وجهك واتركيه لمدّة تتراوح بين 15 و20 دقيقة. ثم اشطفيه بالماء الفاتر وطبّقي كريماً غنياً على بشرتك.

لشعرك: قناع المايا

كانت نساء حضارتيّ المايا والأزتك قديماً يعتقدن أن الأفوكادو يغذّي البشرة من الداخل والخارج. احرصي على الاحتفاظ ببذرة الأفوكادو وضعيها في مكان حيث تجفّ.

اخلطي حبة أفوكادو ناضجة وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وحبة موز صغيرة وصفار بيضة واحدة. دلّكي بلطف شعرك وفروة رأسك بهذا القناع وغطّي شعرك بقبعة الحمّام. اتركيه ساعة واحدة واشطفيه جيداً بالماء الدافئ واغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

لشفاهك: مرطّب بالعسل والبرتقال

إذا كنت تحبّين أن يكون مرطب الشفاه ذا تركيبة خفيفة ولامعة، استخدمي المزيد من زيت الزيتون. وإذا كنت تحبين أن يكون كريمياً وأكثر سماكة، استخدمي كمية أقل من زيت الزيتون.

سخّني ملعقتين كبيرتين من شمع العسل المقطّع في حمام مائي إلى أن يذوب. ارفعيه عن الحرارة وصبّي ببطء ثلث كوب من زيت الزيتون في شمع العسل وحرّكي الخليط. أضيفي ملعقة كبيرة من العسل و5 قطرات من زيت البرتقال الأساسي. حرّكي باستمرار لمزج الخليط حتى يصبح بارداً.

ضعيه في وعاء نظيف يحتوي على غطاء وأغلقيه بإحكام.

لجسمك: مقشّر الأفوكادو والموز

يجب تجفيف بذرة الأفوكادو لمدّة 3-5 أيام قبل طحنها لاستخدامها في هذه الوصفة.

اطحني بذرة الأفوكادو إلى قطع صغيرة جداً (يمكنك أن تضعيها في كيس بلاستيكي مغلق بإحكام وتضربيها بالمطرقة). اخلطيها مع الموز وزيت الزيتون لصنع عجينة سميكة.

افركيها بلطف على بشرتك- لا تستخدمي الكثير من الضغط، لأن بذرة الأفوكادو ستقشّر البشرة بطبيعتها ثم اشطفي البشرة بالماء الدافئ.