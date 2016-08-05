إصدار خاص بالألعاب الأولمبية من ساعات "أوميغا"

قدّمت Omega الضابط الرسمي لتوقيت الألعاب الأولمبية 3 إصدارات خاصة من ساعاتها بمناسبة افتتاح هذا الحدث الرياضي العالمي. وقد تميّزت كل ساعة من هذه الساعات بلمسات مستوحاة من مدينة ريو البرازيلية التي تستقبل حالياً الألعاب الأولمبية الصيفية للعام 2016 كما حملت لمسات تذكّر بالرياضات التي سيتمّ التباري بها بهذه المناسبة. أما الساعات التي تمّ تقديمها بإصدار خاص ومحدود بهذه المناسبة فهي التالية:

- ساعة Seamaster Diver 300M Rio 2016 Limited Edition: تستوحي تصاميمها من شواطئ ريو الشهيرة كما أن الأرقام التي تزيّنها تذكّر ألوانها بتدرجات شعار الدوائر الخاص بالألعاب الأولمبية: أحمر، أصفر، أخضر، أزرق.

- ساعة Speedmaster Mark II Rio 2016 Limited Edition: وهي في إصدارها الخاص تتزيّن بثلاثة دوائر ذهبية، وفضيّة وبرونزية للدلالة على الميدليات الثلاثة التي تًمنح للرابحين في المسابقات الرياضية.

- ساعة Seamaster Bullhead Rio 2016 Limited Edition: تتميّز بسوارها الأزرق المستوحى لونه من شعار الألعاب الأولمبية، وبحركة كرونوغراف ذو دقّة عالية كتلك التي تتطلّبها المباريات الرياضية.