هذه أجمل 10 مجموعات أزياء للخريف المقبل

بعد موسم التنزيلات الصيفية، حان الوقت للاستعداد لموسم الخريف الذي سبق أن تم تقديم أزيائه الجاهزة في القسم الأول من العام الجاري.

استعيدوا معنا فيما يلي أجمل 10 مجموعات أزياء للخريف والشتاء المقبلين، واستوحوا منها لرسم إطلالاتكن في الموسم المقبل:

- رودارتي Rodarte:

هذا الموسم تحتفل علامة Rodarte بعيدها العاشر، ولكنها ما زالت محافظة على هويتها التي تنطلق من مبدأ الشغف بالحرية. وقد لفتتنا هذا الموسم بأثوابها المصنوعة من الدانتيل والإطلالات التي يغلب عليها طابع "الباتشوورك" الغني بالخلطات اللونية.

- مارك جاكوبز Marc Jacobs:

بعد اعتماده على ألوان العلم الأميركي: أحمر، أبيض، أزرق في الموسم الماضي يحملنا المصمم الأميركي مارك جاكوبز هذا الموسم باتجاه طابع قوطي يتجلى بثنائي الأبيض والأسود تمت ترجمته من خلال تصاميم جاءت أشبه بقطع فنية غاية في الجمال والأناقة.

- سيمون روشا Simone Rocha:

مجموعتها الخريفية جاءت غنية بألوان الزهري، الليلكي، والأحمر ولكنها لم تكن مشرقة بكاملها بل تخللتها إطلالات طغى عليها قماش التويد الشتوي بألوان حيادية وانتهت بمجموعة من الإطلالات ذات التدرجات النيونية اللماعة.

- إرديم Erdem:

الطبعات طغت على مجموعة Erdem التي استوحت الطابع العام لإطلالاتها من أزياء نجمات ثلاثينيات القرن الماضي. تزينت الأزياء بالدانتيل الناعم، والتطريزات اللماعة، والأشكال الفضية البراقة.

- ألكسندر ماكوين Alexander McQueen:

معظم التصاميم التي قدمتها ساره بورتن في مجموعتها لدار McQueen هذا الموسم جاءت مستوحاة من أزياء المناسبات والسهرات رغم كون المجموعة خاصة بالأزياء الجاهزة وقد تزينت بالتطريزات التي أضفت عليها لمسات مترفة.

- برادا Prada:

اختارت ميوتشيا برادا طابعاً غجرياً غنياً بالطبعات والألوان لمجموعة أزيائها الخريفية، وقد نسقتها مع حقائب صغيرة وأحذية عالية الساق زينتها الشرائط والزخرفات على كعوبها.

- مارني Marni:

الطبعات التشكيلية التي زينت أزياء Marni لهذا الخريف حولتها إلى لوحات فنية أنيقة وفي منتهى الأنوثة. وقد رافقتها حقائب مزخرفة وأقراط لؤلؤية طويلة للأذنين من المنتظر أن تتحول إلى أحد أبرز أكسسوارات الخريف المقبل.

- لويفي Loewe:

طابع خاص ميز أزياء دار Loewe الإسبانية لهذا الموسم وجعلها متفردة من خلال القصات المبتكرة والاختلاط غير المتوقع للخامات فيما بينها. كما لفتتنا الحقائب الجميلة والعقود، والأساور، والأقراط المبتكرة التي كملت أناقة الإطلالات.

- بالنسياغا Balenciaga:

تعود هذه المجموعة في مصادر وحيها إلى إرث دار Balenciaga الذي يتم تقديمه بأسلوب متجدد يرضي متطلبات المرأة العصرية. وقد لفتنا فيها البنطلونات الضيقة المشدودة برباط عند أسفل القدم، ظهور أحجار الكريستال على الأحذية والتوبات التي تم ارتداؤها مع جاكيتات "كاجوال".

- لويس فويتون Louis Vuitton:

بعد مرور عامين على تسلمه منصب المدير الإبداعي في دار Louis Vuitton يثبت نيكولا غيسكيار مرة جديدة أنه يبرع في تقديم أناقة عصرية متجددة خارجة عن المألوف لكل امرأة تبحث عن التميز.