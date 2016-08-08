تعرّفوا على أسهل وأسرع ماكياج لخريف 2016

ترفع مستحضرات Guerlain شعار السهولة والسرعة من خلال مجموعة ماكياجها الخاصة بخريف 2016. فهي تؤمن درجات ألوان جاهزة من مستحضرات تظليل الجفون، لمسة ناعمة من القلم المائي لرسم محيط العينين، وألوان تمنح الثناء للشفاه. اكتشفوها معنا فيما يلي:

- لوحة ألوان Palette 5Couleurs التي تسمح بالتلاعب بالماكياج بكل سهولة، فهي تتوفر بستّ لوحات ألوان أساسية وشاملة تضم كل مجموعة منها خمسة ألوان متدرّجة بشكل مثالي لتعزيز جمال العينين بكل سهولة والانتقال من عينين طبيعيّتين بشكل فائق إلى عينين داكنتين بشكل كثيف.

تقدّم تشكيلة الألوان السهلة الاستخدام هذه إمكانية الدمج بين لون أساسي لتعزيز الإشراق والتجانس، ولونين شفّافين لأناقة مرهفة ولونين داكنين أكثر تألّقاً. يمكن تطبيق هذه الألوان بشكل منفصل أو على شكل طبقات وهي تتوافق مع بعضها بشكل مثالي.

- آيلاينر L’Art du Trait بصيغته المائية وريشته التي تؤمن سهولة فائقة في التطبيق للحصول على خط رفيع أو عريض حسب الحاجة.

- ألوان فريدة من أحمر شفاه Kiss Kiss يسهل ارتداؤها من الصباح حتى المساء. وهي تتلاءم بشكل مثالي مع درجات مستحضر تظليل الجفون، وتتوفّر بلون زهري ناعم ولون أحمر رقيق تتكيّف بسهولة مع أي لون بشرة أو مناسبة.

نصيحة العربية.نت:

اختاري لوحة ألوان تظليل عينين حيادية لترافقك طوال الموسم المقبل، استعملي لوناً حيادياً لشفاهك خلال النهار، واتركي الآيلاينر وأحمر الشفاه الأحمر للمناسبات المسائية.