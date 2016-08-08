كيف بدت إطلالات البعثات العربية في افتتاح أولمبياد2016؟

شكّل حفل افتتاح أولمبياد 2016 في البرازيل مناسبة لاستعراض فرق الرياضيين المشاركين في أهم مناسبة رياضية عالمية. وقد كان للفرق العربية المُشاركة في فعاليات هذه المناسبة ظهور في حفل الافتتاح، حيث حمل كل فريق علم بلده بكل فخر، فكيف بدت إطلالاتهم؟

- ظهرت البعثة السعودية بالزيّ التقليدي السعودي وتألّفت من رياضيين ورياضيّات حملوا العلم السعودي بكلّ فخر.

- الفريق التونسي اختار الظهور ببدلات رياضية بالأحمر والأبيض لون العلم التونسي، وببدلات كحليّة تزيّنت بربطات عنق حمراء.



- البعثة الإماراتية ظهرت بالزي التقليدي الإماراتي وقد رفع كلّ فرد من أفرادها عالياً علم الإمارات.



- البعثة الجزائرية اختار جميع أفرادها بدلات كحليّة اللون وأوشحة خضراء لمرافقة العلم الجزائري.

- البعثة اللبنانية اختارت إطلالة رياضية تألّفت من بنطلون باللون الأحمر وجاكيت أبيض تزيّن بالعلم اللبناني.



- البعثة العراقية ظهرت ببدلات تألّفت من بنطلون باللون الرمادي، جاكيت كحلي وقميص باللون الأزرق الفاتح.



- في البعثة الفلسطينية ارتدت الرياضيات العباية التراثية الفلسطينية، أما الرياضيون فارتدوا بدلات سوداء مع ربطات عنق باللون نفسه ووضعوا على أكتافهم الكوفيّة الفلسطينية المرقّطة.



- في البعثة المصريّة ارتدى الرياضيون بنطلونات رمادية داكنة وجاكيتات كحليّة مع ربطات عنق زرقاء.



- أفراد البعثة المغربيّة تميّزوا بقبّعات من القش، وبنطلونات رمادية فاتحة، وجاكيتات بنفسجيّة وربات عنق بلون العلم المغربي.