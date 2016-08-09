جرّبي ألوان البحر والشمس لأظافرك هذا الصيف

إن موضة طلاء الأظافر لهذا الصيف تستعير من البحر والشمس ألوانهما لتضفي لمسات مبتكرة وجريئة على يديكِ. فهل أنت من هواة هذه الموضة، وهل ستجرّبينها قبل وداع هذا الموسم؟

لمواكبة موضة هذا الفصل، اختاري لأظافرك واحداً من الأشكال التالية:

- المستديرة: تكون قصيرة وذات أطراف دائرية تناسبها الألوان الحيادية والصارخة على السواء.

- البيضاوية: الأفضل لها أن تكون متوسطة الطول الأمثل لتطبيق تقنية المانكير الفرنسي.

- المربّعة البيضاوية: شكلها المربّع يفتقد إلى الزوايا مما يجعل مظهرها أكثر نعومةً وترتيباً.

- الشكل اللوزي: يناسب الأظافر الطويلة جداً لأنه يحتاج إلى مدى لإبراز شكل الظفر.

أبرز ألوان هذا الموسم من طلاء الأظافر هي التدرجات الحيادية الفاتحة والأحمر لصاحبات الذوق الكلاسيكي، أما الباحثات عن الابتكار فننصحهن بتجربة ألوان الأزرق والأصفر على أظافرهن. فقد برزت هذه الموضة بكثافة في عروض هذا الصيف، مضيفةً لمسة شبابية مرحة على الإطلالات، ولكن للحصول على أفضل النتائج عند تطبيقها ننصحكن بالتقيّد بالملاحظات التالية:

- طبّقي الأصفر على أظافر مستديرة أو بيضاوية قصيرة واختاريه بلون فاتح إذا كانت بشرتك داكنة، وبلون صارخ إذا كانت بشرتك فاتحة.

- يمكنك تطبيق الأزرق على أظافر طويلة أو قصيرة، جرّبي التدرجات الفاتحة جداً منه مع أزياء الدنيم، أما الأزرق الملكي فاعتمديه مع إطلالة يطغى عليها اللون الأبيض.

- عند وضع الطلاء الأزرق أو الأصفر على أظافرك، ابتعدي عن هذا اللون كليّاً في ماكياجك، فالتنسيق غير مستحب في هذا المجال.

- نوّعي في التدرّجات الزرقاء والصفراء بحيث تأتي جميع أظافرك حاملةً اللون نفسه ولكن بتدرّجات مختلفة.

- لا تنسي أن تعتني جيداً ببشرة يديك ومحيط أظافرك لأن الألوان الصارخة على الأظافر تبرز تعب البشرة والإهمال الذي لحق بها.