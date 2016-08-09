"توب10" ألوان هذا الخريف

تحضيراً لاستقبال الموسم الجديد، يطلق دليل Pantone ألوانه الجديدة التي يلتزم بها عادةً مصممو الأزياء، والماكياج، والإكسسوارات، والديكور. تعرّفوا معنا فيما يلي على الألوان العشرة، التي تمّ اختيارها للخريف المقبل، واحرصوا على إدراج ما يعجبكم منها ضمن إطلالاتكم الخريفية:

1- أحمر أورورا Aurora Red:

هو لون أحمر هادئ وأنيق يتناسق بامتياز مع البشرات الحنطيّة والداكنة، والشعر الأسود. اعتمديه لكامل إطلالتك إذا كنت ترغبين بلفت الأنظار أو بلمسات طفيفة في إكسسواراتك وأحمر الشفاه لإضفاء لمسة من الإشراق على إطلالتك.



2- البيج الرمادي Warm Taupe:

هو لون حيادي سوف يسهل عليك اعتماده في الموسم المقبل، كما أنه يتمتع بأناقة لافتة تجعل منه مناسباً لأوقات العمل. اعتمديه لمعطفك الخريفيّ أو لجاكيت من الجلد، كما يمكنك اعتماده بسهولة لحقيبتك أو لحذائك كونه يتناسق مع العديد من الألوان الأخرى.

3- أخضر Lush Meadow:

إنه لون عميق ومنعش في الوقت نفسه يضفي لمسة من الإيجابية على إطلالتك وهو يتناسق بامتياز مع جميع الألوان الترابية، التي يكثر اعتمادها في فصل الخريف. اعتمديه على شكل "ترانش" أو توب ناعم، أو حتى قبّعة أو وشاح.

4- الوردي العتيق Dusty Cedar:

تحتاجين دائماً إلى لمسات ورديّة في إطلالتك، جرّبي تنسيق هذا التدرّج الوردي الهادئ مع الأسود أو الرمادي أو حتى الأبيض. اعتمديه على شكل ثوب أحاديّ اللون، أو إكسسوارات تضيف لمسة أنثويّة محبّبة على إطلالتك.

5- بنّي فخاري Potter’s Clay:

يُعتبر هذا اللون الترابي الدافئ من الألوان الكلاسيكية في فصل الخريف، وهو يضفي لمسة من الدفء على الألوان الحيادية. احرصي على امتلاك حقيبة فاخرة بهذا اللون فسوف تستعملينها بكثرة في الموسم المقبل.

6- بنفسجي Bodacious:

هو خليط من الليلكي والبنفسجي يمكن اعتماده لكامل الإطلالة أو تنسيقه مع اللون الأسود لأناقة متميّزة. يناسب هذا اللون البشرات الفاتحة كما يمكنك اعتماده في إكسسواراتك دون أزيائك لإضفاء لمسة من الابتكار على إطلالتك.

7- أصفر خردلي Spicy Mustard:

هو لون دافئ، مشرق ومنعش في الوقت نفسه، يذكّر ببريق الشمس الخريفية وبلمعان الذهب ويتألّق بشكل لافت على البشرات الداكنة. اعتمديه على شكل قميص حريري، حقيبة متوسطة الحجم أو حتى بلمسات طفيفة في إكسسواراتك.

8- رمادي جلد القرش Sharkskin:

هو لون حيادي يتناسق بامتياز مع العديد من الألوان الباردة والدافئة. وهو اللون المثالي لحقيبتك ولمعطفك هذا الخريف. لإطلالة رصينة توحي بالثقة، اعتمديه كلون موحّد لكامل أزيائك كما يمكنك تنسيقه مع ألوان حيادية أخرى أو مع ألوان دافئة.

9- أزرق نهري Riverside:

هو لون الثقة والأمان، وهو من أجمل التدرجات الزرقاء كونه يحتلّ مكانة متوسّطة بين التدرجات الفاتحة والداكنة جداً من الأزرق. يتميّز بطابعه الشبابي الذي يضفي لمسة من الانتعاش على الإطلالات الخريفية.

10- أزرق هوائيAiry Blue:

يناسب كلّ من يبحث عن النعومة هذا الخريف، وهو أفتح التدرجات الخريفية لهذا الموسم. اعتمديه على الخامات الصوفيّة والمخمليّة كما يمكنك اعتماده على شكل جاكيت من الجوخ أو وشاح يلتفّ حول العنق، أو حتى حقيبة "كاجوال" لأوقات النهار.