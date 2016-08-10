هذه هديتكِ من "لونجين" في عيد الأضحى

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تطلق دار #لونجين Longines مجموعة فاخرة من #الساعات النسائية تحمل اسم Longines Symphonette لتشكّل الهديّة المثالية بهذه المناسبة.

تتميّز هذه الساعة بطابع أنثويّ رقيق نظراً لاعتمادها على الشكل البيضاوي، كما يُعزّز لمعان الفولاذ والذهب والماس جمال مينائها. أما سوارها فيلتفّ في تشبيك برع الصانع في التفنّن به وهي تتوجّه للمرأة العصرية بتصميمها الذي يعكس حداثة العصر ويجمع بين اللمسات الكلاسيكية والطابع المتجدّد الراقي.

استطاعت ساعة Longines Symphonette أن تجمع بين الحداثة والأناقة في الوقت نفسه وهي تتوفر بأربعة أحجام مختلفة، وتحتضن العلب البيضاوية الشكل المصنوعة سواء من الفولاذ أو من الفولاذ المرصّع بالماس حركة كوارتز تقوم بتشغيل وظائفها بتناسق تام.

تأتي دائرة الساعات في الموانئ المزخرفة بعرق اللؤلؤ سواء مع مؤشرات ماسية أم مع أرقام عربية مطعّمة. تزين الميناء الأسود المصقول مؤشرات ماسية في حين يتميز الميناء الفضي بزخرفته المنقوشة والمطلية بالمينا بأرقام رومانية لتحديد الوقت.

تمّ تجهيز هذه الساعات بأساور من جلد التمساح الأسود أو من الفولاذ الذي يعرض تشبيكاً متقن الصنع وهي مقاومة لضغط الماء حتى 30 متراً.

وتضمّ هذه المجموعة نسخة حصرية من الذهب الوردي متوفرة مع ترصيع ماسي أو بدون ترصيع، ومجهزة بميناء مزخرف بعرق اللؤلؤ يعرض مؤشرات ماسية أو أعداد رومانية مطعّمة حيث تتناغم العقارب الوردية اللون مع علبة الساعة.