5 أخطاء تجميلية تجعلك تبدين أكبر سناً

بعضنا يترصّد أولى علامات الزمن على البشرة ويكافحها بشتّى الوسائل من كريمات، وأمصال، وتقنيّات تجميلية وجراحية. وبعضنا الآخر يعتمد خطوات هي أقرب إلى أخطاء تجميلية تجعل علامات الشيخوخة المبكرة تظهر على ملامحنا. فيما يلي جمعنا لك الأخطاء التجميلية الأكثر شيوعاً، تعرّفي عليها لتتجنبيها:

1- الكثير من البودرة:

إن الإفراط في استعمال البودرة يجعلها تستقرّ في التجاعيد الصغيرة ويحوّلها إلى علامات عميقة تحفر البشرة. ولتجنّب هذه المشكلة استعملي فاونديشن سائل رقيق وطبّقي فوقه لمسة رقيقة من البودرة الشفّافة على الأماكن التي يظهر عليها اللمعان فقط. فمن شأن ذلك أن يحافظ على وجهك بكامل إشراقته.

2- كونسيلر سميك جداً:

تشكّل الهالات السوداء والتجاعيد الصغيرة المحيطة بالعينين جزءاً من حياتنا، ولكن استعمال الكونسيلر السميك لإخفاء هذه المشكلة يشكّل خطأً كبيراً إذ إنه يبرز المشكلة بدل أن يخفيها. استعيني بكريم مرطّب لمحيط عينيك واختاري كونسيلر يجمع بين العناية والتغطية يعالج مشكلة الهالات السوداء ويغطّيها في الوقت نفسه دون أن يترك أي سماكة تجعل محيط العينين يبدو متعباً.

3- حواجب رفيعة:

الحواجب الرفيعة تجعل إطلالتك تبدو متعبة وتجعلك تبدين أكبر سنّاً مما أنت عليه. حافظي على شكل حاجبيكِ الطبيعي قدر المستطاع، والجأي إلى اهل الاختصاص لرسمهما بشكل محترف. استعيني في ماكياجك اليومي بالمستحضرات التي تسهّل عليك مهمّة تحديد حاجبيكِ وابتعدي عن وشم الحاجبين لأنه أسوأ جريمة يمكن أن تقترفيها بحقّ جمالك الطبيعي.

4- تطبيق البلاشر تحت عظمة الخدّ:

الهدف من استعمال ظلال الخدين هو إضفاء لمسة من الحيوية والشباب على إطلالتك، ولكن استعماله بالشكل الخاطئ يجعل مفعوله عكسياً. احرصي على تطبيق البلاشر على تفّاحتي خديكِ وموّهيها جيداً، وابتعدي عن تطبيقه في تجويفة الخدين كونه يجعلك تبدين متعبة.

5- تطبيق الهايلايتر عند الزاوية الخارجية للعين:

يشكّل الهايلايتر وسيلة لإضفاء الإشراق على إطلالتك عند حسن تطبيقه في المكان الصحيح، ولكن مفعوله يصبح عكسيّاً عند تطبيقه في المكان الخطأ. ابتعدي عن تطبيق الهايلايتر عند الزاوية الخارجية للعين كيّ لا تسلّطي الضوء على التجاعيد الصغيرة التي تظهر في هذه المنطقة، واكتفي بتطبيقه عند الزاوية الداخلية للعين وفي أسفل قوس الحاجب.