الأسود والأبيض لأكسسوارات تنقلك إلى الخريف

التحضيرات للخريف المقبل قد بدأت، ولمساعدتك في اختيار الأكسسوارات المناسبة للموسم المقبل جمعنا لك تصاميم من الحقائب والأحذية بتدرّجات "المونوكروم" الضروري تواجدها في خزانة أي سيدة مواكبة للموضة.

وإذا كان الأسود لوناً أساسياً بالنسبة للأكسسوارات، فإن اختلاطه مع الأبيض يضفي عليه تميّزاً لافتاً ننصحك بتبنّيه هذا الموسم. كما يمكنك اعتماد حذاء أبيض مع حقيبة سوداء أو العكس. تابعي معنا النصائح التالية لاختيار أكسسواراتك الخريفية وتعرّفي على أبرز ما قدّمته دور الأزياء العالمية من تصاميم في هذا المجال:

- إن موضة التطابق بين الحذاء والحقيبة في الخامة واللون لم تعد رائجة، ابتعدي عنها قدر المستطاع فالموضة اليوم هي أن تختلف الحقيبة عن الحذاء شرط أن يحافظان على التناسق مع بعضهما البعض.

- اللون الأسود في الحقيبة يليق مع معظم ألوان الأحذية ما عدا التدرجات الباستيلية. بإمكانك تنسيق حقيبتك السوداء مع حذاء أحمر، نيلي، أخضر أو حتى أبيض.

- الحذاء العالي الساق من الضروريات في خزانتك في الموسم الجديد، اختاريه مزيّناً بالأحزمة أو الشرائط لإطلالة "كاجوال".

- عند اختيار حذاء مطبّع اختاري حقيبتك بلون واحد والعكس يكون صحيحاً أيضاً.

- إذا كنت متوسطة الطول اختاري حقيبة إسطوانية الشكل أما إذا كنت طويلة ونحيلة فاختاري حقيبة مربعة الشكل أو مستديرة.

- حافظي على بساطة أزيائك عندما يكون تصميم حذائك أو حقيبتك مبتكراً.