خطوة بخطوة لتطبيق ماكياج عينيك بنفسك

ماكياج العينين هو الذي يحدث الفرق بين أن تبدي "عادية" و"جميلة". ولكن نجاحه يتطلّب الوقت والصبر، لذا لا تشعري بالإحباط إذا لم تتمكّني من النجاح من المرّة الأولى بهذه المهمة، بل استمري في التجربة والممارسة. وأكبر ميزة ستكتسبينها، حين تتقنين اتجاهات ماكياج العينين المذكورة هنا، هو اكتساب خبرة كافية تمكّنك من مزج الموديلات المختلفة لإيجاد طلّة جديدة تناسبك تماماً. إن زيارة خبيرة التجميل ليست ضروريةً لإتقان ماكياج العينين، فالنصائح المذكورة هنا ستعطيك فكرة واضحة عن كيفية وضع ماكياج عينيك بنفسك.

هذه 3 أساليب يمكنك استخدامها لتحسين ماكياج عينيك، ولكن ليس عليك الاعتماد عليها فقط. ولا تخافي من التجربة واختيار الألوان التي تناسبك وابتكار ماكياج خاص بك.

- الطلّة الدخانية

لمنح عينيك الطلة الدخانية، تحتاجين إلى ظلال عيون كريمية، غير لامعة وحيادية لوضعها على كامل الجفن. بعد ذلك، امزجي ظلال عيون بنفسجية داكنة على الجفن المتحرّك. احرصي على أن تبدأي وضعها على طول خط الرموش ثم تمويهها. الآن، ضعي ظلال عيون وردية فاتحة تماماً حيث تنتهي ظلال العين البنفسجية. مدّيها باتجاه الحاجبين باستخدام أصابعك بشكل تصاعديّ. وأخيراً، ارسمي خطاً رقيقاً على طول الجفن من الداخل وخطاً أكثر سماكة على طول خط الرموش من الخارج. استخدمي آي لاينر بنفسجياً لرسم هذه الخطوط ثم استخدمي فرشاة لمزجها مع بقيّة ظلال العيون المستعملة.

- الطلة اللامعة

إذا كنت تريدين لعينيك أن تلمعا، يمكنك استخدام ألوان ناعمة راقية مثل الفضي والأبيض اللامع، وإيجاد هذه الطلة سهل جداً أيضاً. وما تحتاجين إليه هو ظلال عيون باللون المناسب وظلال عيون غير لامعة. ضعي ظلال العيون حيادية غير اللامعة على كامل الجفن، فهذا يساعد على احتفاظ الجفن باللون الذي ستضعينه عند استكمال بقيّة الماكياج. بعد ذلك، ضعي ظلال العيون البيضاء أو الفضية على كامل الجفن أيضاً. ستحتاجين بعد ذلك إلى آي لاينر أزرق؛ ويفضّل أن يكون من درجة داكنة. ضعي الآي لاينر على الجفن من الداخل وعلى طول خط الرموش. احرصي على تطبيقه بالتساوي ثم املئي حاجبيك بقلم بني. إذا كنت تريدين منح عينيك المزيد من التحديد، استخدمي الماسكارا لإبراز رموش عينيك.

- الطلة الطبيعية

إذا كنت تريدين أن تبدو عيناك طبيعيتين على الرغم من استخدام الماكياج الذي يهدف إلى إبراز جمالهما، استخدمي ألواناً محايدة للتأكيد على الجمال الطبيعي لعينيك. لتحقيق هذا، اختاري ظلال عيون مماثلة أو قريبة من لون بشرتك. لا تستخدمي ظلال عيون بنفس درجة لون بشرتك بالضبط؛ وإلا لن يكون هناك أي اختلاف في عينيك. لإبراز عينيك أكثر، يمكنك أيضاً استخدام ظلال عيون أغمق بدرجتين على الأكثر من لون بشرتك. وعند الانتهاء من وضع ظلال العيون، استخدمي الماسكارا الشفافة أو بنفس لون عينيك. هذا الماكياج سهل ويمكن استخدامه يومياً.



12 نصيحة من العربية.نت:

العيون هي أكثر ما يبرز الوجه. لذا، فإن ظلال العيون عنصر مهم جداً يجب التركيز عليه عند وضع ماكياج العينين. وقد تظنين أن تنفيذ هذه المهمة صعبة، ولكنها بالتأكيد ليست مستحيلة، وهي لا تحتاج لأكثر من بعض التدريب و الصبر. فإذا كنت تريدين الحصول على بعض النصائح والتعليمات والأساليب لوضع ظلال العيون في المنزل، لدينا هنا ما تحتاجين إليه.

• أول وأهم خطوة هي امتلاك أداة أو فرشاة جيدة لوضع ظلال العيون. ويجب أن تكون طويلة بما فيه الكفاية لكي تمسكيها براحة مثل القلم. ومن المفضّل أن تكون فرشاة اسفنجية دائرية بعض الشيء عند أحد الأطراف ومربعة عند الطرف الآخر.

• ابدأي عن طريق وضع بعض البودرة السائبة على الجفن لإيجاد قاعدة جيدة. ويستخدم البعض أيضاً الكونسيلر لتغطية الدوائر السوداء، ولكن احرصي على تمويهه جيداً.

• اختاري لوناً يتناسق مع لون بشرتك. تبدو ألوان الوردي والخوخي والبرتقالي الفاتح جميلة على البشرة الفاتحة، في حين تبدو ألوان البني والنحاسي وغيرها جميلة على البشرة الداكنة. وفي حال رغبت أن تكون متطابقة مع لون ملابسك، اختاري درجة اللون الأقرب إلى لون أزيائك.

• احرصي أن يكون لديك ثلاث درجات من اللون الذي اخترته. ضعي اللون الأفتح على الجفن العلوي، واللون المتوسط على كامل جفن العين، واللون الداكن على جفن العين فوق الرموش بالضبط.

• ابدأي بوضع اللون الأفتح على كامل الجفن، لتشكيل قاعدة لون وإبراز العينين. بعد ذلك، ضعي الدرجة المتوسطة على المنطقة الوسطى من جفن العين. هذا يبرز لون عينيك. أخيراً، ارسمي على طول الرموش الدرجة الداكنة عن طريق تحريك الفرشاة على طول خط الرموش بزاوية مائلة.

• لتجنّب الخطوط الواضحة، امزجي درجات اللون الثلاث بخفّة وسلاسة باستخدام الفرشاة. لا تستخدمي إصبعك لأنك قد تمسحين ظلال العيون أو تجعلينها ملطّخة.

• إذا كان ظل العين داكناً جداً، استخدمي فرشاة البودرة المسطّحة وهزّيها للتخلّص من البودرة الزائدة واضغطي بها برقة على الجفن لكي تمتص اللون. يمكنك أيضاً فعل هذا باستخدام منديل ورقي.



• عند اختيار ظلال العينين، خذي بالاعتبار لون شعرك وليس فقط لون عينيك. فمطابقة لون الظلال مع لون شعرك يجعل عينيك تبرزان. والمطابقة تعني إيجاد لون يبرز كلاً من العين ولون الشعر. فمثلاً، إذا كان شعرك كستنائي اللون، استخدمي لون ظلال أخضر.

• لا يمكنك أن تخطئي في وضع ألوان البشرة الطبيعية، بغض النظر عن لون البشرة أو الشعر أو العينين. ومن ضمن هذه الألوان البني والخوخي والعاجي. يمكنك البدء عن طريق وضع لون مماثل جداً للون بشرتك الطبيعي على كامل الجفن. ثم غطي الجفن المتحرك بلون أعمق أو أغمق. يمكن استخدام درجة أفتح بقليل عند خط الحاجب. ثم ضعي آي لاينر بنياً ناعماً والقليل من الماسكارا.

• لا تستخدمي ماكياج العينين في الصباح، إلا إذا كان لون عينيك أو لون بشرتك فاتحاً جداً. والأفضلية في هذا المجال للألوان البسيطة مثل العاجي والخوخي .

• الأمسيات هي الوقت المناسب لتجربة ظلال العينين. فمثلاً، يمكن للفتيات ذوات العيون الخضراء تجربة اللون الأرجواني. ولا تنسي ارتداء الملابس والاكسسوارات المناسبة. إذا كانت عيناك بنيتين أو عسليتين، استخدمي ألوان الأخضر والذهبي.

• تحتاج العيون الكبيرة إلى ثلاث درجات من اللون نفسه: درجة داكنة لملء ظلال العيون، ودرجة متوسطة لتخفيف اللون، ودرجة فاتحة لإضافة البريق. ويجب أيضاً اختيار ظلال عيون بألوان ذهبية أو ترابية لإضفاء الإشراق على العينين. يمكنك استخدام الماسكارا السوداء أو البنية معها.