مجوهرات "ساحرة" من "كارتييه ماجيسيان"

اسمها Cartier Magicien أي "كارتييه الساحر" وهي ساحرة بكلّ ما للكلمة من معنى، فأحدث مجموعات دار Cartier من المجوهرات الراقية تحوّل ما كان جماداً إلى حياة. معها تستسلم العين إلى عالم تحوّل فيه Cartier الأحجار الكريمة الفاخرة والمواد الثمينة إلى إبداعات من صنع فنانين موهوبين ومحترفين. تعرّفوا معنا فيما يلي على أبرز تصاميم هذه المجموعة:

- عقد "أوراكل" Oracle:

مصنوع من البلاتين ومرصّع بثلاثة أحجار من الزمرد تزن معاً 18,30 قيراط وبماسة مستطيلة تزن 0,70 قيراط، بالإضافة إلى ماسات صغيرة بقطع شكل الطائرة الورقيّة مع أحجار أونيكس وماسات بقطع "بريانت" الحديث البرّاق.

- عقد "إنكانتيشن" Incantation:

المصنوع من البلاتين والمرصّع بحجر واحد من الياقوت الأزرق السريلانكي يزن 22,84 قيراط، وماسة تزن1,06 قيراط بالإضافة إلى ماسات بقطع "باغيت" و"برنسيس" و"بريانت".

- خاتم "إنكانتيشن" Incantation:

مصنوع من البلاتين ومرصّع بحجر واحد من الياقوت الأزرق بقطع الوسادة يزن 22,84 قيراط، بالإضافة إلى ماسات بالقطع الحديث البرّاق. ويمكن ارتداء حجر الياقوت الأزرق على القلادة.

- سوار "ماجي بلانش" Magie Blanche:

مصنوع من البلاتين ومرصّع بماسة فاخرة باللون الأصفر البني بالشكل الكمثري تزن 10,90 قيراط، وبماسة تزن 2,15 قيراط، بالإضافة إلى حبّات بيضاء ومتعدّدة الألوان من اللؤلؤ الطبيعي وماسات بقطع "بريانت" الحديث البرّاق.

- سوار "كيتزال"Quetzal:

مصنوع من الذهب الأبيض ومرصّع بحجريّ روبليت يزنان معاً 41 قيراطاً مع التزيين بطلاء اللكر الأسود وماسات بقطع "بريانت" كما ترافقه أقراط متعددة الاستعمالات، يمكن ارتداؤها بطريقتين مختلفتين.

- عقد"كيتزال"Quetzal:

مصنوع من الذهب الأبيض ومرصّع بحجر روبليت يزن 68,82 قيراط مع التزيين بطلاء اللكر الأسود وماسات بقطع "بريانت" الحديث.

- أقراط "مندراغور"Mandragore:

مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصّعة بأحجار عقيق تسافوريت وماسات بقطع "بريانت" الحديث البرّاق.

- حقيبة مزيّنة بحلية من الذهب الأصفر ومرصّعة بالزمرد والماس مع التزيين بطلاء اللاكر. أما جسم الحقيبة فمصنوع من قماش الساتان الحريري. حلية الجوهرة بشكل التمساح يمكن ارتداؤها بشكل منفصل كبروش وارتداء سلسلة الحقيبة بشكل قلادة.



