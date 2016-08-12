نسّقي أزياءك مع لون أحمر شفاهك المفضّل

بدل أن تنسّقي مستحضرات ماكياجك مع أزيائك، ننصحك هذه المرّة بأن تولي الأولوية للون أحمر الشفاه الذي يعجبك وتنسّقي معه الأزياء التي تبرز جماله وتألّقه.

البيج لطلّة طبيعية مشرقة

يعتبر أحمر الشفاه باللون البيج أنيقاً دائماً، فلا بدّ من امتلاك هذا المستحضر في حقيبتك التجميلية. وميزة العديد من أصابع أحمر الشفاه باللون البيج هي أنها تحتوي على مصل مكافح للشيخوخة، يحتوي على لمسة من اللون الوردي يمنح الشفاه بريقاً رائعاً.

- أزياؤه:

الملابس باللون الكستنائي والبيج أو حتى الأحمر. فلون أحمر الشفاه المحايد يضفي لمسة طبيعية وراقية على طلتك.

- ماكياجه:

إذا وضعت أحمر شفاه باللون البيج، من المهم إبراز نظرة العينين. ارسمي خطاً جميلاً بشكل اللوز بالآي لاينر الأسود أو قلم العينين البني ليناسب لون أحمر الشفاه.

ضعي كريم الأساس على محيط الشفاه لإضفاء البريق على الفم ولإبراز شكله. ولتجنّب تلطيخ محيط الشفاه باللون البيج، اختاري قلماً بلون أغمق بدرجة من لون أحمر الشفاه لمنح شفتيك الحجم.

الوردي لطلّة رومانسية

اللون الوردي مرادف للأنوثة ويتم وضعه على كل أنواع وألوان الشفاه. وحتى لو لم تكوني تجرّأت على وضعه في السابق، جرّبيه على الفور لأن هذا اللون رائج جداً.

- أزياؤه:

تناسبه الملابس ذات اللون المحايد مثل بذلة سوداء أو بلوزة رمادية. وهو لون يضيء إطلالتك ويبرز ابتسامتك. يمكنك أن تجرّبيه أيضاً مع الطلّة الريترو ذات الألوان الصارخة. اللون الأزرق يليق جداً باللون الوردي. أبرزي لون شفاهك الوردية بإكسسوارات مثل الوشاح التي تدخل عليه لمسات وردية.

- ماكياجه:

إذا استخدمت اللون الوردي المشرق، لا تحتاج عيناك إلى ماكياج ثقيل. ضعي ظلال عيون بلون خفيف مثل الكستنائي الذي يليق تماماً مع الشفاه الوردية. للحصول على طلّة راقية، طبّقي أحمر الشفاه الوردي باستخدام إصبعك مع الربت بخفّة على الشفاه.

المرجاني لطلّة عصريّة

يتمركز اللون المرجاني، بين التدرّجات البرتقالية والحمراء، ومن السهل وضعه في النهار. ما عليك سوى تنسيقه مع الملابس المناسبة للحصول على طلّة عصرية. وسواء كانت شفاهك ممتلئة أم رقيقة، فهذا اللون يليق بك.

- أزياؤه:

الملابس بلون البيج أو الكريمي أو الكستنائي تليق جداً بلون أحمر الشفاه المرجاني.

ويتناسب هذا اللون أيضاً بشكل كبير مع لون وبر الجمل المعروف بالـCamel، وهو رائج جداً هذا الموسم. لإبراز لون شفاهك المرجانية، ارتدي جاكيتً بلون وبر الجمل.

- ماكياجه:

اختاري الماكياج الدخاني الطبيعي بألوان الكستنائي أو خطاً من الآي لاينر والماسكارا السوداء.

إذا كنت تريدين وضع لمسة فقط من اللون المرجاني، اربتي على شفاهك مرّة واحدة طبقة رقيقة من أحمر الشفاه. ولوضع لون مرجاني مشرق بارز، استخدمي طريقة المنديل الورقي (ضعي اللون ثم اضغطي على الشفاه بالمنديل الورقي ثم أعيدي وضع اللون) لكي يدوم اللون فترة أطول.

الأحمر لطلّة أنيقة بامتياز

اعتمدي اللون الأحمر المشرق لتحقيق طلّة أنيقة. ولكن انتبهي، فحين تستخدمين هذا اللون لتلوين شفاهك، عليك أن تخفّفي ماكياج عينيك. وهذا اللون يجعل الشفاه تبدو ممتلئة، لذا فهو مناسب للشفاه الرقيقة جداً.

_ أزياؤه:

يتناسق أحمر الشفاه الحاد مع الملابس السوداء... فهذا اللون يعطي أناقة راقية، ويبرز بصورة أكبر حين يكون شعرك مربوطاً أو قصيراً. وفي المساء، يكون هذا اللون أجمل مع فستان بياقة مفتوحة.

_ ماكياجه:

عند اعتماد اللون الأحمر القوي على الشفاه، تجنّبي ماكياج العينين الثقيل. ضعي فقط الماسكارا السوداء لتوسيع نظرة العين. أبرزي هذا اللون عن طريق الاهتمام ببشرتك لتبدو لؤلئية.

لتجنّب أن يكون اللون الأحمر على الشفاه صارخاً جداً في النهار، ضعي اللون ثم اربتي على الشفاه لتخفيفه. ولكن في المساء، اختاري أحمر شفاهك الأحمر بلون قوي ومتألّق، ارسميه بشكل مرتّب وأزيلي الفائض منه باستخدام عود قطني مغموس في مزيل الماكياج. ولكي يدوم هذا اللون فترة أطول، ضعي أولاً طبقة أولى، ثم اضغطي بمنديل ورقي على الشفاه ثم ضعي طبقة أخرى منه.

البرقوقي لطلة في منتهى الأنوثة

حتى لو كان اللون البرقوقي داكناً بعض الشيء، إلا أنه يناسب جميع ألوان الشفاه إذا تمّ وضعه بشكل صحيح. وفي ما يتعلّق بالملابس التي تتناسب معه، فهي متنوّعة. جميع الملابس تناسب هذا اللون خاصة إذا ترافقت مع إكسسوارات بنفس درجة اللون.

_ أزياؤه:

مع الجينز وسترة بنّية اللون في النهار أو فستان سهرة أسود أو بيج أو رمادي... يليق لون أحمر الشفاه البرقوقي مع جميع موديلات الملابس. والسر هو بارتداء اكسسوار من لون أحمر الشفاه نفسه قد يكون قبعة أو وشاحاً أو مجوهرات.

_ ماكياجه:

يبدو أحمر الشفاه هذا رائعاً مع العيون الخضراء. نسّقيه مع ظلال عيون بلون رمادي داكن أو بتدرّجات البيج التي تليق به كثيراً. وللحصول على طلّة مكتملة الأناقة، نسّقي بين لون أحمر الشفاه ولون طلاء الأظافر. وبما أن اللون البرقوقي رائع جداً، لا تتردّدي في تطبيقه على شفتيك وكذلك على أظافرك.