العربية.نت تدخل كواليس جورج حبيقة لخريف 2016

هي رحلة من نوع آخر دعتنا إليها دار جورج حبيقة عندما فتحت لنا أبواب كواليس عرضها الخاص بالأزياء الراقية للخريف المقبل، وحملتنا إلى عالم من الرقّة والأنوثة الطاغية حيث الألوان الباستيلية وشفافية الدانتيل والأقمشة المطرّزة بكلّ مهارة.

رسالة هدوء وسلام حملتها مجموعة الأزياء الراقية التي قدّمها المصمم جورج حبيقة لخريف 2016. تصاميم تدعو إلى الأمل تزيّنت بالأزهار المتناثرة على القماش المخرّم الدقيق لفتنا منها أزهار اللوتوس التي نُحتت حيناً بحرير الشانتونغ وأحياناً أخرى بالكريستال واللؤلؤ على أقمشة راقية كالدانتيل، والأورغنزا، والغازار، والكريب فخلقت انطباعاً عميقاً بالبهجة والانسجام يشبه ذلك النور الصادر عن فوانيس سحرية في سماء مليئة بالنجوم.

إطلالات ملكيّة قدّمها حبيقة جمعت بين الحسّ الإبداعي الغنيّ والحرفيّة العالية التي تجلّت من خلال قصّات وتطريز تمّ تنفيذه بإتقان.

حتى الألوان جاءت راقية: ذهبي، ليلكي، بنفسجي، رمادي، وأبيض أما التصاميم فتنوّعت بين أثواب الكوكتيل المطرّزة، والجامبسوت العصري، والفساتين الطويلة التي تليق بأرقى المناسبات.

الحزام الذي تزيّنه عقدة عند الخصر تكرّر ظهوره في أكثر من إطلالة، كما تزيّنت العارضات بمجموعة من الأساور، الخواتم وحلي الأذن المميزة.

وقد ترافقت الأزياء مع أحذية بدون كعب وأخرى ذات كعوب عالية غزتها الزهور لتواكب بتلات أخرى ظهرت على حقائب يد صغيرة مكلّلة بأيدي مشكوكة باللؤلؤ. رافقونا في هذه الرحلة إلى كواليس عرض أزياء جورج حبيقة لخريف 2016 عبر الصور المرفقة.