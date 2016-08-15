في مطبخك مكوّنات تعتني بجمالك

تحظى العناية الطبيعية بالبشرة بشعبية متزايدة، نظراً للإقبال على المنتجات الطبيعية. وهي ليست كافية بمفردها ولكنها تشكّل مكمّلاً فعّالاً للكريمات التجميلية.

اكتشفي معنا في ما يلي المواد المتوفّرة في مطبخك، والتي من شأنها أن تساعدك في الحفاظ على نظافة، وصحة، وحيوية البشرة.

علاج للعينين

يعرف الجميع تقريباً أن وضع شرائح الخيار على العينين لدقائق عدّة يلطّف البشرة ويخفّف الانتفاخ، ولكننا قد لا ندرك أن شرائح الكمثرى فعّالة أيضاً، وكذلك أكياس الشاي المستخدمة. وكفائدة إضافية، فإن التانين الموجود في الشاي يعمل أيضاً كعنصر طبيعي لشدّ الجلد.

أقنعة للوجه

قد تأتي أقنعة الوجه من الأفوكادو والبيض والعسل واللبن الزبادي وغيرها. وتشكّل الأفوكادو المهروسة وحدها قناعاً مرطباً رائعاً. فمزج هذه الفاكهة مع اللبن الزبادي الطبيعي يضاعف منافعها كعلاج طبيعي لحب الشباب. يمكنك أيضاً إضافة القليل من العسل لردع البكتيريا أو علاج البثور المزعجة.

للعناية بالحروق

العناية بالبشرة من المنزل مهمة أيضاً لعلاج الحروق البسيطة، مثل حروق الشمس. فصبّ الحليب في مياه الاستحمام الفاترة يهدّئ الحروق. والجلوس فيه لمدّة 10 دقائق على الأقل مفيد للبشرة المحروقة، حيث تصبح أكثر طراوةً وتخفّ حدّة التقرّحات.

ومن العلاجات الأخرى للعناية بالبشرة، وضع اللبن الزبادي العادي عليها مثل كريم حروق الشمس. فهو فعّال بنفس القدر ويوفّر عليك رحلة إلى الصيدلية. وإذا كانت لديك نبتة الصبّار في المنزل، اكسري أحد الأطراف واعصريه لإخراج عصير الصبار وضعيه على المناطق المصابة.

مشاكل جلدية أخرى

زيت الزيتون ممتاز للعناية بالبشرة. إذا كانت البشرة جافة، فإن وضع القليل من زيت الزيتون في مياه الاستحمام أو مباشرة على الجلد يساعد في الحفاظ على الرطوبة الطبيعية للجلد. ويمكن استخدام زيت الزيتون أيضاً كقابض، حين يتم مزجه مع خل التفاح، فهو يعالج البشرة الدهنية دون أن يعرّضها لفقدان الرطوبة. احرصي فقط على تجنّب المنطقة حول العينين.

ملطّف ومقشّر للبشرة

اليقطين رائع كملطف للبشرة، فهو يحتوي على خصائص طبيعية تجدّد البشرة وتمحو عنها علامات السنين مما يجعلها متوهّجة وجميلة.

يشكّل السكر مقشراً رائعاً للوجه، خاصة حين يتم مزجه مع مكونات أخرى. فهو يزيل الطبقة الخارجية من خلايا الجلد الميتة لتجديد البشرة تحتها. ضعي الشوفان أو القهوة مع السكر للحصول على فوائد طبيعية. يمكنك أيضاً إضافة الأفوكادو أو العسل أو اللبن الزبادي إلى المزيج للمساعدة على ترطيب البشرة.