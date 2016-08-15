نعم للحب لا للإعجاب من "تيفاني"

تحت شعار #LoveNotLike الذي يعني "الحب أفضل من الإعجاب" أطلقت دار Tiffany الأميركية مجموعة مجوهراتها الجديدة التي تحمل اسم Return To Tiffany Love أو "العودة إلى الحب مع تيفاني".

وقد حملت الحملة الترويجية لهذه المجموعة توقيع غريس كودنغتون، المديرة الإبداعية الجديدة في الدار، وصوّرت 3 عارضات عالميات جميلات هن: صاحبة الشعر الوردي الأسترالية فيرناندا لي، والهولندية السمراء ذات الأصول المغربية - المصرية إيمان همام، والعارضة الأميركية الشقراء بايبر أميركا سميث.

تضمّ هذه المجموعة أساور، وقلادات، وخواتم من الذهب الأصفر، والأبيض، والوردي تمّ ترصيع بعضها بالماس. وقد قالت عنها ديانا هونغ مديرة التسويق لدى Tiffany: "بما أننا نعيش في عالم لا يضمّ سوى زرّ الإعجاب أو"Like"، أردنا أن نعيد إليه بعض الحب أو"Love" من خلال هذه المجموعة من المجوهرات العصرية." تعرّفوا على بعض تصاميمها فيما يلي.