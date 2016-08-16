5 أشياء لا تعرفونها عن المصمم إيلي صعب

تجمع بين المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب والمرأة قصة حب طويلة، ترجمها طوال مسيرته المهنية من خلال أروع التصاميم التي ارتدتها أميرات، ونجمات ونساء يحرصن على أناقة الإطلالة وتميّزها.

وفي حوار أجرته معه مجلة "مدام فيغارو" الفرنسية كشف صعب عن بعض الأمور التي نجهلها عنه، ندعوكم لاكتشافها فيما يلي:

1- أهمّ النساء بالنسبة له هي والدته، فهو الابن البكر في عائلة مؤلفة من 5 أولاد، ولطالما كانت والدته الصخرة التي تجمع حولها كلّ أفراد العائلة.

2- الجزء المفضل بالنسبة إليه في جسم المرأة يختلف بين نظرته كمصمم ونظرته كرجل: فالخصر هو الجزء المفضّل بالنسبة للمصمم إيلي صعب الذي يسعى إلى إبرازه في تصاميمه. أما بالنسبة لإيلي صعب الرجل فعيني المرأة هي الجزء المفضّل بالنسبة إليه كونهما أصدق مرآة تكشف عن مكنونات عقلها وروحها.

3- اللقاء الذي ترك أثراً كبيراً على حياته هو لقائه بزوجته كلودين. فهي ترافقه منذ 25 عاماً، وهو معجب جداً بالطريقة التي اعتمدتها لتربية أبنائه الثلاثة.

4- عن العنصر الأساسي الذي يبرز جمال المرأة برأيه يعتبر صعب أنه السلام الداخلي الذي تعيشه، فهو يبرز جمالها أكثر من أي ثوب أو مستحضرات ماكياج.

5- عطره المفضّل هو رائحة أشجار الليمون التي كانت تحيط بمنزله في مرحلة الطفولة، وقد اختاره كمكوّن أساسي للعطر الذي يحمل اسمه، والذي أهداه إلى نساء العالم.

فيما يلي ندعوكم إلى اكتشاف أحدث مجموعات المصمم إيلي صعب من الأزياء التي قدّمها خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية لخريف 2016.