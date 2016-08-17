ألوان الصيف بمتناولكِ طوال العام مع "توم فورد"

أطلقت دار Tom Ford مجموعة ماكياج Soleil Color التي صُممت خصيصاً لتضيء البشرة وتمنحها لمسة الصيف طوال العام بفضل كريم العناية، والبرونزر، والهايلايتر، والبلاشر، وأحمر الشفاه بألوان شفّافة تتلألأ بتوهّج وكأنه ينبع من الداخل. ندعوكم للتعرّف على أبرز مستحضراتها فيما يلي:

- كريم Radiant Moisture Souffle الغنيّ باللآلئ الذهبيّة الصغيرة التي تعزّز توهّج البشرة الطبيعي، وتشبعها بالترطيب، وتعزّز امتلائها وحيويتها بطاقة الشباب.

- البرايمر Bronzing Primer، يمتزج مع أيّ لون من ألوان البشرة ويمنحها مظهراً خالياً من العيوب. يستخدم قبل البرونزر للحصول على إشراقة مميّزة أو يوضع على عظمتيّ الخدين للحصول على طبقة خفيفة من البريق الذهبي.

- بودرة Bronzing Powder بتركيبة خفيفة حريريّة تحتوي على مزيج معدنيّ من حجر الشمس، والعنبر، وبلورات التورمالين لتعزيز إشراقة بشرتك الطبيعية.

- هايلايتر Skin Illuminator الذي يمنح البشرة توهجاً شفّافاً. لونه الوردي الدراقي يعزّز جمال البشرة بمختلف ألوانها كما يرطّبها وينعّمها. يستعمل بمفرده على كامل الوجه أو امزجيه مع الفاونديشن للحصول على بشرة مشرقة ومتجانسة المظهر.

- زيت الجسم Shimmering Body Oil بملمسه الحريري ورائحة عطر Private Blend Soleil Blanc لمظهر بشرة ملفوحة بشمس الصيف.

- ظلال العينين Cream and Powder Eye Duo تجمع بين تركيبتين لمظهر عيون صيفيّ جذّاب. بنساب الكريم المعدنيّ المشبع بالصباغ بسلاسة على البشرة بينما تكثّف البودرة الأثيريّة البرّاقة المظهر ببريق جذّاب.

- ظلال الخدين Sheer Cheek Duo وهي خليط من الهايلايتر باللون الوردي الناعم والبلاشر الزهري الجريء الذي يمكن استخدامه رطباً للحصول على لون ناعم أو جافاً للحصول على لون نابض.

- أحمر شفاه Ultra Rich Lip Color بتغطية كاملة ولمعان شديد يرطّب الشفاه على الفور ويحافظ على ثباته طوال 6 ساعات.