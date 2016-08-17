الحلم البحري يجمع بين "جيجي" و"تومي"

تعتبر العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد من أشهر العارضات العالميات وأجملهنّ. وبعد أن عرضت لأشهر الماركات العالمية في مجال الأزياء، نراها اليوم تدخل عالم التصميم من خلال مجموعة TommyXGigi التي تعاونت فيها مع المصمم الأميركي الشهير تومي هيلفيغر. وقد تمّ الكشف عن هذه المجموعة على الموقع الإلكتروني لعلامة Tommy Hilfiger وسوف تكون متاحة للشراء على الإنترنت في بداية شهر سبتمبر المقبل، كما ستكون على منصّات العرض يوم 9سبتمبر المقبل ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة.

تخاطب هذه المجموعة المرأة الرياضية التي تحب ستايل Tommy Hilfiger وهي أشبه بحلم بحريّ تحوّل إلى حقيقة بالتعاون مع جيجي التي أدخلت عليها لمساتها الخاصة من خلال الطابع البحري، الذي غلب على قصّاتها، وألوانها، وتفاصيلها.

قد صرّح القيّمون على العلامة أن هذه المجموعة هي احتفال بذوق جيجي الرفيع في عالم الموضة.

تتضمّن هذه المجموعة بنطلونات ذات خصور عالية وأخرى من الدنيم والجلد، كنزات سميكة، أثواب مطبّعة، جاكيتات وحتى معاطف. وتترافق معها مجموعة من الإكسسوارات تتضمن أحذية وحقائب، أوشحة وقبّعات جاء معظمها بألوان الأبيض والكحلي مع لمسات طفيفة من الرمادي والأخضر الزيتي. ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي.