أسهل الوصفات ليدين رائعتين على الدوام

للحصول على #يدين جميلتين، عليك أن تعتني بهما جيداً. ولتحقيق هذه النتيجة، ليس بالضرورة أن تشتري عدداً كبيراً من #الكريمات ، بل يمكنك استمداد الإلهام من أسهل #وصفات_الجدّات وأكثرها فعالية لتركيب #الكريم المناسب لك في المنزل. انطلقي إذاً وجرّبي هذه الوصفات.

أولاً: للمبتدئات

وصفة منزلية لتصفية وتنعيم اليدين

ما تحتاجين إليه: ليمون

طريقة الاستخدام: يزيل الليمون الروائح و #البقع الناتجة عن التدخين ويقوّي الأظافر. بالإضافة إلى ذلك، فإن تدليك يديك بنصف ليمونة يجعل #بشرة يديك صافية وناعمة للغاية.

وصفة منزلية لصنع قناع لمكافحة احمرار اليدين

ما تحتاجين إليه: بطاطس وزيت زيتون أو زيت اللوز الحلو

طريقة الاستخدام: اطهي البطاطس ثم اهرسيها وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو. ضعي هذا المزيج على يديك واتركيه 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

وصفة منزلية لإزالة الروائح من اليدين

ما تحتاجين إليه: معجون أسنان

طريقة الاستخدام: دلّكي يديك بمعجون الأسنان للتخلّص من الروائح القوية مثل السمك والثوم.

ثانياً: للمحترفات

وصفة منزلية لتقوية يديك وأظافرك

ما تحتاجين إليه:

10 سنتلترات من زيت الخروع

10 سنتلترات من زيت الزيتون

عصير ليمونة

طريقة الاستخدام: دفّئي قليلاً زيت الخروع وزيت الزيتون ثم أضيفي عصير ليمونة. صبي المزيج في وعاء. انقعي يديك وأظافرك فيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة ودلّكي يديك.

وصفة منزلية لتنعيم اليدين

ما تحتاجين إليه:

نصف كوب من السكر البني

مسحوق جوزة الطيب

كوب من الحليب الساخن

نقطتان أو ثلاث من زيت القرفة

منشفتان صغيرتان لليدين، كيسان من البلاستيك، وعاء

طريقة الاستخدام: اخلطي السكر البني وجوزة الطيب مع القليل من الماء في وعاء حتى تحصلي على مزيج متماسك لتقشير اليدين. املئي وعاء آخر بالحليب الساخن وزيت القرفة.

اغمسي يديك في الحليب لمدة دقيقتين أو ثلاث. افركي المزيج المقشر على يديك للتخلّص من الجلد الميت ثم اشطفيهما بالماء الفاتر. بعد ذلك، بلّلي المنشفتين بالماء الساخن. جفّفي يديك وضعي كريماً مرطباً. ضعي يديك في الأكياس البلاستيكية وغلّفي كل يد بمنشفة. اتركيه لمدة 5 دقائق ثم أزيليه.