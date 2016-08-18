15 قَصة قصيرة تودّعين بها هذا الموسم

تضفي القصّة القصيرة لمسة من التجدّد والشباب على إطلالتك، ولذلك نشجّعك على اعتمادها إذا كنت من هواة التغيير في الشكل ومفاجأة محيطك بأسلوبك الجديد. لكن قبل الإقدام على هذه الخطوة تعرّفي على أحدث القصّات التي جمعناها لكِ وتابعي نصائحنا لاختيار القصّة التي تناسبك:

- إن #تسريحة #الشعر_القصير المتدرّج تضفي حجماً إضافياً على شعرك وتحلّ لك مشكلة الشعر الخفيف.

- تساهم التسريحة القصيرة في توفير الوقت فتصفيفها لا يتطلّب منك سوى بضع دقائق كما يوفّر عليك اللجوء إلى خدمات مصفّفة #الشعر .

- إن قرار التحوّل من #الشعر_الطويل إلى الشعر القصير يلفت النظر إلى إطلالتك وجمالك أكثر مما تظنّين فلا تترددي في اعتماده.

- تذكّري أن الشعر القصير يمنح وجهك فرصة الظهور، ويبرز إشراقه كما يسلّط الضوء على تفاصيل ماكياجك.

- يترك الشعر القصير المجال لإبراز مجوهراتك خاصة العقود وأقراط الأذنين فاختاريها بعناية ونوّعي بين القطع الكلاسيكية والمبتكرة في هذا المجال.

- احرصي على إضفاء الحيوية والإشراق على تسريحتك القصيرة من خلال اعتماد هايلايت بلون أفتح بدرجتين أو أكثر من لون شعرك الأساسي.

- زيّني شعرك القصير بالأكسسوارات لإضفاء لمسة إضافية من التميذز على إطلالتك.

- الشعر القصير يحتاج إلى عناية أيضاً فاستعملي الكونديشنر والأقنعة المناسبة لنوعه للحفاظ على صحّته وحيويته.