أسرار تُكشف للمرة الأولى عن ثوب زفاف الأميرة ديانا

بعد 35 عاماً على تاريخ زواج الأمير تشارلز واللايدي ديانا، تمّ الكشف مؤخراً عن بعض أسرار تصميم ثوب الزفاف الذي ارتدته الأميرة ديانا بهذه المناسبة والذي ما زال حتى اليوم واحداً من أشهر أثواب الزفاف حول العالم.

مصمم هذا الثوب هو #البريطاني دايفيد إيمانويال الذي يكشف للمرة الأولى عن بعض الأسرار المحيطة بتصميم هذا الثوب. فقد تمّ تنفيذه بقماش تفتا الحرير باللون العاجي وتزيّن بالدانتيل وبعشرة آلاف حبة من اللؤلؤ كما بلغ طول ذيله حوالي 25 قدما. وقد رافقته طرحة من التول الحريري تطلّب صنعها أكثر من مئة يارد من القماش وبلغ طولها حوالي 8 أمتار.

تطلّب تنفيذ هذا الثوب حوالي 4 أشهر، وكانت ديانا سبق أن ارتدت من تصميم إيمانويال قميصاً باللون الوردي ظهرت به في مجلة فوغ، ثم طلبت من المصمم أن يجهّز لها ثوباً من التفتا باللون الأسود عاري الكتفين ظهرت به في أول إطلالة رسميّة لها بعد الإعلان عن خطوبتها على الأمير تشارلز.

يتذكّر إيمانويال أن شعوره بالحماس كان أكثر من الضغط لدى تكليفه مهمة تصميم ثوب زفاف #الأميرة_ديانا وقد قام بإتلاف صورة التصميم الأولي الذي عرضه على الأميرة لضمان عدم تسريب أي معلومات عن الثوب.

دايفيد إيمانويال البالغ من العمر حالياً 63 عاماً عمل على تصميم وتنفيذ هذا الثوب بمساعدة زوجته السابقة إليزابيت. وهو يتذكّر أن أولويته في تلك المرحلة كانت الحفاظ على سريّة التصميم حتى أنهما صمّما ثوباً آخر من القماش نفسه للاستعانة به في حال تم الكشف عن الثوب الأول.

يقول إيمانويال إن ديانا جاءت بمفردها في جلسات القياس الأولى ثمّ استأذنته أن تصطحب معها والدتها. وقد وصفها بأنها رائعة، حقيقية، طيّبة ومفعمة بالشباب ولذلك أراد أن يعكس ثوب زفافها كلّ هذه الأمور. كما يتذكّر أنها اتصلت به مساء يوم زفافها لتشكره وتقول له إن تصميم ثوبها كان رائعاً.

تكلفة ثوب الأميرة ديانا بلغت عند تصميمه 6000 جنيه إسترليني وقد أصبح اليوم جزءا من ميراث ولديها وليم وهاري، تذكروه معنا باللقطات التالية.