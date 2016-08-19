بعد 70 عاماً..7 عطور جديدة من "لويس فويتون"

بعد 70 عاماً على بيعها آخر قارورة عطر، تعود دار Louis Vuitton إلى عالم العطور لتقديم مجموعة من العطور النسائية ابتكرها مصمم العطور الشهير جاك كفالييه بلترود الذي استلهم من رحلاته حول العالم لتقديم 7 عطور بصيغة ماء التواليت يشكل كل منها مغامرة مذهلة توقظ الحواس.

ندعوكم للتعرف عليها فيما يلي:

- عطر Dans La Peau الذي يعتمد على مزيج حصري من الجلد الطبيعي ورائحة المشمش المحلى بالإضافة إلى خلاصة ياسمين غراس، وزهرة الفل الصيني، وزهرة النرجس.

- عطر Rose Des Vents الذي يشكل مزيجاً من 3 وردات: وردة سنتيفوليا المستخرجة بواسطة ثاني أوكسيد الكربون، خلاصة الورد التركي والورد البلغاري المقطّرين على البخار. وتختلط نعومة الورد بفخامة زهرة السوسن الإيطالية وخشب الأرز الأميركي.

- عطر Turbulences الذي يلتقط عبير زهرة المسك الرومي عند الغسق ويجمع بينها وبين الفواكه. كما تدخل عليهما نفحات أزهار الياسمين، والفل، والمغنوليا، والورد مع لمسة خفيفة من الجلد الطبيعي.

- عطر Apogee ينطلق من زهرة زنبق الوادي التي تختلط بياسمين غراس، والمغنوليا الصينية بالإضافة إلى لمسة وافرة من خلاصة زهرة مايو التي تم استخراجها بواسطة ثاني أوكسيد الكربون.

- عطر Contre Moi الذي ينتقل بالفانيليا إلى مستوى جديد من النضارة والعذوبة بفضل اختلاطها بزهر الليمون، وزهرة سنتيفوليا من غراس، وزهرة المغنوليا مع لمسة خفيفة من الكاكاو المر.

- عطر Matiere Noire الذي يختلط فيه أريج البتشولي وخشب العود مع الكشمش الأسود، وزهرة النرجس، والفل، والسيكلامين في خلطة غامضة وأنيقة.

- عطر Mille Feux الذي تجتمع فيه رائحة الجلد مع عبير التوت، وتدخل عليهما نفحات زهرة العبقة الصينية، والسوسن لتضيف لمسات من النعومة على هذا الخليط المبتكر.

إن كلاً من عطور Louis Vuitton السبعة متوفرة في زجاجات سعة 100 و200 ملل، بالإضافة إلى زجاجة سفر مع 4 حشوات سعة 7.5 ملل، وعلبة من 7 زجاجات مصغرة سعة 10 ملل.