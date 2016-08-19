كاني ويست ينطلق للعالمية كمصمم أزياء من خلال "بابلو"

يفتتح مغني الراب ومصمم الأزياء كاني ويست 21 منفذا مؤقتا في الأيام المقبلة لبيع منتجات علامته الشهيرة "بابلو".

وأعلن ويست (39 عاما) عن هذه الخطوة على "تويتر"، الأربعاء، وعرض خريطة بمواقع المتاجر الجديدة في مدن بالولايات المتحدة واستراليا وانجلترا وألمانيا وجنوب أفريقيا وسنغافورة.

ولم يقدم ويست تفاصيل لكن موقع "فوغ" قال إن المتاجر ستفتح أبوابها لمدة ثلاثة أيام فقط وأنه سيعلن عن مواقعها قبل 24 ساعة على الموقع الرسمي لكاني ويست.

وأصبح كاني ويست الذي يقوم حاليا بجولة في الولايات المتحدة للترويج لألبومه "ذا لايف أوف بابلو" مصمم أزياء شهيرا وطرح أحدث تصميماته في نيويورك في فبراير شباط الماضي.

وشهد متجر مؤقت في نيويورك لأزياء بابلو في مارس اصطفاف المتسوقين لساعات.