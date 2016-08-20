اختاري أناقة الزمرّد لمجوهراتك هذا الموسم

خلال شهر تموز/يوليو الماضي قدّمت دور #المجوهرات الفرنسية أبرز تصاميمها من المجوهرات الراقية على هامش أسبوع باريس للخياطة الراقية. وقد لفتنا الاعتماد على حجر #الزمرّد الأخضر بكثافة في العديد من التصاميم التي ندعوكم إلى اكتشافها معنا فيما يلي:

- قدّمت دار Van Cleef&Arpels مجموعة خاصة من المجوهرات تحمل اسم La Collection Emeraude وتتضمّن 50 قطعة تزيّنت بحوالي 1400 قيراطاً من الزمرد. ويشكّل عقد Grand Opus أحد أبرز التصاميم في هذه المجموعة.

- #خاتم Canopee من Van Cleef&Arpels من الذهب الأبيض والبلاتين مرصّع بحبات من #الماس بالشكل المستدير وشكل "باغيت" تزيّنه حبّة كبيرة من الزمرد قياس 13.52 قيراط.

- #عقد Collier Drape Majestueux من Van Cleef&Arpels المصنوع من #الذهب الأبيض والماس بأشكال مختلفة تزيّنه 150 حبة من الماس يبلغ وزنها 244.42 قيراطاً.

- عقد Claudine من Van Cleef&Arpels المصنوع من الذهب الأبيض والأصفر مرصّع بالماس وبسبع حبّات من الزمرد يبلغ وزنها حوالي 42 قيراطاً.

- #بروش Clip bouquet d’emeraude من Van Cleef&Arpels المصنوع من الذهب الأبيض والأصفر و12 حبة من الزمرد يبلغ وزنها حوالي 33 قيراطاً.

- عقد من Bulgari يتضمّن 7 حبات من الزمرد تطلّب جمعها 3 سنوات من البحث للحصول على أحجار قريبة جداً من بعضها بتدرّجاتها اللونية.

- #ساعة Serpenti من Bulgari المستوحى تصميمها من الميتولوجيا الإغريقية مصنوعة من #البلاتين ومرصّعة بالماس والزمرّد.

- عقد Collier Epi dÉte من Chanel مصنوع من البلاتين والذهب الأبيض والأصفر، وقد تمّ ترصيعه بالماس والزمرّد و #السفير و #التورمالين.

- خاتم Bague Epi Vendome من Chanel مصنوع من الذهب الأصفر ومرصّع بالماس تزيّنه حبّة كبيرة من الزمرد يبلغ وزنها 18 قيراطاً ويذكّر شكلها المربّع بشكل ساحة Vendome في باريس التي تحمل اسمها.

- خاتم Cactus من Cartier المصنوع من الذهب الأصفر ومرصّع بأحجار الزمرّد و #الكورنالين وتزيّنه حبة كبيرة من الماس في الوسط.

- عقد Cactus من Cartier مصنوع من الذهب الأصفر ومزيّن بالزمرد وبحوالي 205 حبات من الماس.