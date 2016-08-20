البوركيني.. ابتكر لـ"دمج" المحجبات فقسم فرنسا

#البوركيني زي #سباحة مخصص لـ #المتحجبات، ظهر في #أستراليا بهدف دمج المتحجبات مع المجتمع، لكنه أصبح سببا للانقسام في المجتمع الفرنسي بعد أن قررت بعض المدن منع ارتدائه على شواطئها.

والبوركيني صممته أسترالية تدعى #اهيدا_زانيتي في أوائل القرن الحالي ليساعدها على ممارسة هوايتها المفضلة، أي #السباحة، في أي وقت وفي أي #مسبح أو في البحر لكي تختلط أكثر مع مجتمعها.

وأصبح البوركيني في أستراليا بمرور الوقت جزءا من ثقافة #الشواطئ وكذلك من ثقافة المجتمع الأسترالي الذي تقطنه جالية مسلمة تقدر بنحو المليون شخص، أي 3% من السكان.

وعلى خلاف أستراليا التي ولدت فيه فكرة البوركيني لدمج المحجبات في المجتمع، أضحى اللباس ذاته سببا للانقسام في #فرنسا التي تعاني من توتر علاقتها مع مسلميها.

وقد توسعت دائرة حظر البوركيني في العديد من المدن الفرنسية بدءا بكان. وقد دعم رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس هذا الحظر. ومن المنتظر أن يفصل القضاء في هذا القرار في الأيام القليلة القادمة.