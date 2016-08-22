بالفيديو.. هذا هو أحمر "ديور" الجديد لهذا الخريف

في الحملة الترويجية لأحمر شفاه Rouge Dior بدت النجمة نتالي بورتمن أكثر إشراقاً من أيّ وقت مضى، فهي ترى الحياة بمنظار أحمر Dior.

نتابعها في الفيلم الترويجي الذي أُعدّ خصيصاً بهذه المناسبة تقصد إحدى آلات التصوير الفوري، تصحّح ماكياجها، تضع نظاراتها السوداء وتلتقط العديد من الصور لنفسها التي تترجم أمزجتها وحبّها للهو والمرح. ثمّ تتجوّل في شوارع باريس بثوبها الأحمر القصير.

أحمر شفاهها المفضّل هو Rouge Dior الذيّ يزيّن بلونه أيضاً ثوبها وأظافرها مما يضفي على إطلالتها لمسات من الأنوثة والمرح، ويجعلها تقول #Ifeelgood أي أشعر بالراحة وحب الحياة على طريقة Dior. تعرّفوا فيما يلي من خلال هذا الفيديو على امرأة Rouge Dior.